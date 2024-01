Vznikla nová streamovacia služba, ponúka špecifický obsah, ktorý vás prekvapí. Možno ho oceníte aj vy

Trh streamovacích služieb nedávno doplnila platforma, ktorá vznikla vďaka spolupráci slovenskej a českej mládeže. Za mesačný poplatok 5,90 eura (149 Kč) dostanete prístup k viac ako 7 000 minútam obsahu, aký na konkurenčných platformách nenájdete.

Filmy, ktoré nasýtia dušu. Aj takýmto sloganom je propagovaná nová streamovacia platforma Filmana. Ide o službu, na ktorej si po zaplatení mesačného predplatného môžete pozrieť najmä tvorbu s kresťanskou tematikou. Na webe platformy sa spomína, že jednotlivé filmy do katalógu sú vyberané dôkladne, aby pri nich divák mohol stráviť čas hodnotne.

Filmy Mela Gibsona aj česko-slovenská kinematografia

Ponúka domácu aj zahraničnú produkciu, hrané, ale aj dokumentárne filmy o živote, nádeji a viere. Navyše, nové filmy pribúdajú každý mesiac a zakladatelia paltformy sa pýšia tým, že všetko je bez reklám.

Pri pohľade na ponuku v knižnici možno medzi kresťanskými a biblickými filmami nájsť aj hollywoodsku produkciu, či úspešné slovenské a české filmy. Spomenieme napríklad kontroverzný epos Umučenie Krista (The Passion of the Christ), vojnový film Hacksaw Ridge: Zrodenie hrdinu (Hacksaw Ridge) či životopisnú drámu Jackie s Natalie Portman v hlavnej úlohe o manželke niekdajšieho amerického prezidenta Johna F. Kennedyho. Zo seriálov sú k dispozícii tituly ako Tajomstvo Bolestného ruženca či pôvodná talkshow OMG.

Nemá ešte ani rok

Ako Filmana uvádza na svojom webe, platforma bola založená v roku 2023 v Zlíne s podporou mnohých štedrých darcov a podporovateľov. V budúcnosti chce tiež vytvárať aj vlastné nové tituly a pomáhať ich tvorcom. Uvádza tiež, že podstatou platformy je neziskovosť.

Vybraný obsah možno na Filmane sledovať aj zadarmo, stačí sa registrovať. Filmy sú k dispozícii v pôvodnom znení a s českými titulkami, niektoré sú ponúkané aj s dabingom a platforma má pracovať aj na slovenských titulkoch. Niekoľko filmov má k dispozícii aj titulky pre nepočujúcich.