Ficova vláda údajne zvažuje zavedenie dane na platby kartou, prevody na účet či výber z bankomatov. Zaplatíme to všetci

Vládna koalícia na čele s Robertom Ficom zavádza jedno kontroverzné opatrenie za druhým. Ministerstvo financií údajne najnovšie uvažuje o ďalšom, mimoriadne nepopulárnom opatrení. Ide o daň z bankových prevodov, ktorá by vykryla tretinu plánovanej konsolidácie verejných financií v budúcom roku, píše Denník N.

Po vzore Maďarska

Nová daň by zvýšila náklady bánk, firiem, ale aj bežných ľudí. Zaviedla by sa napríklad na bežné prevody z účtu na účet, posielanie výplaty, platenie faktúr, ale aj na platby kartou či výber z bankomatov. Všetky tieto služby sú dnes väčšinou zadarmo. Denníku N tieto koaličné plány potvrdili dvaja ľudia oboznámení s návrhom. Je možné, že novú daň by museli platiť samotné banky, no tie by následne pravdepodobne zvýšili alebo zaviedli poplatky za služby.

Samotné ministerstvo sa vyjadrilo, že by nerado podporovalo akékoľvek špekulácie o tejto téme, a teda ju nevyvrátilo. Výška nových daní je zatiaľ neznáma. Je však jasné, že koalícia sa inšpirovala v Maďarsku, kde takáto daň platí už dlhé roky. Daň na bezhotovostné transakcie sa u našich južných susedov od augusta zvyšuje na 0,45 percenta z transakcie a daň na výber z bankomatov je aktuálne stanovená na 0,6, od augusta 0,9 percenta.