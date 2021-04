Festival Pohoda tento rok nebude. Organizátori ale pripravili pre fanúšikov prekvapenie

Festival Pohoda sa tento rok neuskutoční, presúva sa na rok 2022. Dôvodom je pandemická situácia na Slovensku. Organizátori ale pre ľudí pripravili iné prekvapenie.

Dvadsiaty štvrtý ročník Pohody sa opäť presúva o rok, plná verzia festivalu tak bude v dňoch 7. – 9. júla 2022. „Rozhodli sme sa na základe konzultácií s expertkami a expertmi. Je nám to ľúto, ale naše rozhodnutie považujeme za nevyhnutné a správne. Zároveň sme rozbehli prípravy na sérii malých festivalov, ktoré chceme na trenčianskom letisku urobiť už toto leto, a ktorým sme dali názov Pohoda on the Ground,“ vraví Michal Kaščák. Mohlo by ísť o menší festival s kapacitou 1 000 alebo 2 000 ľudí.