Fanúšikovia sú sklamaní: Na zápasy Ligy majstrov do Bratislavy sa dostanú len „vyvolení“, Česi to riešia úplne inak

Futbalový klub ŠK Slovan Bratislava v piatok spustí predaj balíkových vstupeniek na domáce zápasy v ligovej fáze Ligy majstrov. V prvej fáze predaja budú mať predkupné právo držitelia permanentiek. Klub to však zariadil tak, aby si „bežný človek“ nemohol v žiadnom prípade legálne kúpiť vstupenku.

„Belasí“ v najprestížnejšej európskej pohárovej súťaži odohrajú štyri domáce stretnutia, v ktorých postupne vyzvú Manchester City (1. októbra), Dinamo Záhreb (5. novembra), AC Miláno (26. novembra) a VfB Stuttgart (21. januára). Kúpiť sa budú dať iba balíkové vstupenky na všetky štyri domáce zápasy, čo je samo osebe nezvyčajný prístup. Ak teda chce divák navštíviť len jeden alebo dva zápasy, má jednoducho smolu.

Obrovský počet permanentiek

V prvej fáze predaja balíkovej vstupenky na všetky štyri domáce zápasy budú môcť držitelia permanentiek využiť predkupné právo na svoje miesto a 20-percentnú zľavu na kúpu celého balíčka. Od pondelka 9. septembra od 12.00 bude spustená druhá fáza, opäť exkluzívne pre držiteľov permanentiek, ktorí budú môcť využiť prednostný nákup na ďalšie maximálne dve balíkové vstupenky.

A tu sa naskytá problém. Štadión Tehelné pole má podľa oficiálnej stránky klubu kapacitu 22 500 miest, no do predaja pôjde len 16 759 z nich. Slovan už pred pár dňami informoval, že po postupe výrazne narástol predaj permanentiek a predalo sa ich viac ako 10-tisíc. Štadión teda nemá dostatočnú kapacitu ani len na to, aby si každý permanentkár mohol kúpiť spomínané tri lístky.

V prípade, ak permanentkári náhodou nevykúpia všetky vstupenky a zostane zopár voľných miest, budú mať v tretej fáze možnosť kúpiť si balíček tí fanúšikovia, ktorí si v tejto sezóne zakúpili aspoň jednu vstupenku na domáce zápasy ŠK Slovan Bratislava a nakupovali cez web či mobilnú aplikáciu. Bežný človek, ktorý nemá permanentku a nebol ani na zápase, sa teda jednoducho nemá ako dostať na Ligu majstrov.

Česi predávajú na jednotlivé zápasy

Cena balíkovej vstupenky sa v prvej fáze začína pre permanentkárov od 192 eur, v druhej od 240 eur. V oboch prípadoch ide o najlacnejšie vstupenky do kotla. Ostatné sektory sú výrazne drahšie. ŠK Slovan fanúšikom pripomína, aby si vstupenky kupovali len oficiálnou cestou. „Nekupujte si vstupenky inou cestou, v takom prípade vám nevieme garantovať ich pravosť a to, že sa dostanete na štadión,“ zdôrazňuje marketingový riaditeľ klubu Tomáš Straka.

Vstupenky sa budú predávať na meno a priezvisko a klub avizuje dôkladnú kontrolu súladu mena a priezviska na vstupenke s preukazom totožnosti ešte pred vstupom na štadión. Brány Tehelného poľa sa budú v Lige majstrov otvárať už tri hodiny pred výkopom. Klub pripravuje viacero medializovaných aj interných opatrení voči priekupníkom a predaju vstupeniek na čiernom trhu.

Len pre porovnanie, český klub Sparta Praha, ktorý taktiež postúpil do Ligy majstrov a má podobnú kapacitu štadióna, vyriešil predaj lístkov úplne inak, píše ŠportWeb. Česi zvolili predaj na jednotlivé zápasy a ceny začínajú už od 40 eur, pri atraktívnejších súperoch od 60 eur.

Ďalší český klub, Viktoria Plzeň, hrajúci v Európskej lige, však bude taktiež predávať balíkové vstupenky. Na štadióne s kapacitou vyše 11-tisíc divákov budú zvýhodnení permanentkári, nasledovať ale bude aj voľný predaj. Cena lístkov začína na 105 eurách, píše web TN.CZ.