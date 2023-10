Fanúšikovia si myslia, že táto časť Harryho Pottera je horor. Režisér filmovej adaptácie má na to jasný názor

Tretí diel ságy Harry Potter a väzeň z Azkabanu patrí medzi divácky najpopulárnejšie časti celej čarodejníckej série. Môže za to najmä fakt, že aj knižná predloha si získala srdcia čitateľov najviac zo všetkých, no nepochybne je to pre novátorský štýl, ktorý do série vniesol režisér filmu Alfonso Cuarón, píše portál Screen Rant.

Článok pokračuje pod videom ↓

Známy mexický režisér mal neľahkú úlohu – pretaviť do filmovej podoby jeden z najobľúbenejších dielov Potterovskej ságy. Divácke očakávania sa mu napokon podarilo nielen naplniť, ale aj hravo preskočiť latku nastavenú prvými dvomi filmovými adaptáciami Harryho Pottera.

Alfonso Cuarón ukázal, že je naozaj skúsený režisér a že jeho fantázia funguje naplno. Nebál sa experimentovať a výsledok je naozaj hodný obdivu aj dnes. Do filmovej adaptácie totiž vniesol aj prvky, ktoré sa jeho predchodca bál, resp. nemohol do príbehu zakomponovať.

Je Väzeň z Azkabanu horor?

Ide najmä o temnosť a hororové špecifiká, pre ktoré mnohí diváci a fanúšikovia Harryho Pottera považujú Väzňa z Azkabanu za horor. Teória, že ide o horor, sa medzi fanúšikmi natoľko rozšírila, že mnohí chceli poznať odpoveď, či je to tak aj naozaj.

Harry Potter a väzeň z Azkabanu je mixom žánrov, pričom prevláda najmä fantasy a rodinnosť. Vzhľadom na to, čo nám v knižnej predlohe J. K. Rowlingová predostrela, nemožno tomuto dielu uprieť ani hororový ráz. Ide o mimoriadne temný príbeh obsahujúci elementy ako masového vraha, dementorov, teda bytosti cicajúce dušu čarodejníkov, vlkolakov, upírov a ďalšie monštrá. Nepochybne v ňom teda hororové prvky nemožno prehliadnuť.

A čo na to režisér Cuarón? Ten má jednoznačnú odpoveď, že naozaj ide o horor určený pre menšie publikum. V nedávnom rozhovore pre magazín Total Film túto otázku zodpovedal.

Inšpirácie noir filmami aj Fritzom Langom

„Určite. Keď som čítal knižnú predlohu, dva prvky sa mi obzvlášť páčili. Bol tam element hororového filmu, ale rovnako tak aj aspekt noir filmov,“ vysvetlil.

Ako dodal, pri samotnej réžii si ale všimol v príbehu ďalšie aspekty a v mnohom sa inšpiroval aj nemou érou nemeckej kinematografie. Predovšetkým tvorcami, ako boli Fritz Lang či F. W. Murnau.

„Všimnite si, že niektoré filmy Fritza Langa sú z istej časti noir, no zároveň v sebe majú akési hororové prvky. A čo je dôležitejšie, najmä Fritz Lang sa prostredníctvom žánru snažil sprostredkovať – alebo len premietnuť – úzkosti svojej doby,“ dodal. A podľa neho niečo podobné spravila aj Rowlingová v Potterovi.

Harry Potter a väzeň z Azkabanu tak môže byť považovaný aj za horor, nie však vyslovene. Obsahuje prvky, ktoré sú hororové, stále ale ide o rodinný fantasy film.