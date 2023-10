Bola príliš smutná, preto ju odstránili: Táto scéna by vo filmovom Harrym Potterovi rozplakala každého

Aj keď je príbeh Harryho Pottera v jednotlivých dieloch zaplnený mnohými smutnými momentmi, nie všetky sa dostali aj do filmového spracovania. Jeden konkrétny by bol podľa filmových tvorcov až príliš smutný, preto sa ho rozhodli do adaptácie piatej časti Harry Potter a Fénixov rád (Harry Potter and the Order of the Phoenix) nezakomponovať.

Stáva sa často, že v smetnom koši strihačov filmov skončí množstvo zaujímavých momentov, či dokonca celých scén. Táto konkrétna sa síce nenakrútila, no svoje miesto vo filmovej adaptácii piatej časti Harryho Pottera priestor dostať mala. Bola však až príliš depresívna a tvorcovia sa báli, že by mladších divákov emočne zdevastovala, píše web Collider.

Tragický príbeh Nevilla Longbottoma

Ide o udalosti, ktoré autorka knižnej predlohy J. K. Rowlingová rozpracovala v jednej kapitole pomerne podrobne a aj keď pre filmy neboli nejako podstatné, lepšie by vystihli charakter a životný príbeh postavy Nevilla Longbottoma (vo filmoch ho stvárnil Matthew Lewis). Aj preto sa ich tvorcovia zbavovať nemuseli.

Ako je mnohým skalným fanúšikom známe, postava Nevilla vyrastala s babkou. Prečo, tomu sa filmy do detailov nikdy nevenovali, aj keď mali v pláne to v piatej časti ukázať. Príbeh Nevilla a jeho rodičov je však natoľko smutný a devastujúci, že sa filmári napokon rozhodli scény nikdy nenakrútiť.

Konkrétne ide o scénu, kde Harry, Ron a Hermiona pri návšteve pána Weasleyho v Nemocnici sv. Munga na čarovné choroby a zranenia stretnú spomínaného Nevilla. Všetci jeho spolužiaci vždy vedeli, že ich nešikovný kamarát vyrastal u svojej starej mamy, na rodičov a čo s nimi je, sa ho však nikto nikdy neopýtal. Teda až na Harryho, ktorý vedel, čo sa Alice a Frankovi Longbottomovcom stalo vďaka spomienkam Dumbledora, na ktoré natrafil v jeho mysľomise.

Obete smrťožrútov

Nevillovi rodičia sa stali obeťami smrťožrútov. Po tom, ako ich Bellatrix Lestrangeová spolu so svojím manželom Rodolphusom, švagrom Rabastanom a Bartym Crouchom juniorom umučili kliatbou Cruciatus, prišli o rozum a zvyšok života strávili v nemocnici pre čarodejníkov.

Tam ich pravidelne Neville aj so svojou babkou chodili navštevovať, a to aj napriek tomu, že Frank aj Alice prestali rozprávať. Neville ale bol na svojich rodičov hrdý, keďže boli odvážni a dokázali proti štvorici útočiacich smrťožrútov prežiť.

V knihe sa spomína aj moment, kedy Alice svojmu synovi Nevillovi bez slova dáva prázdne obaly od cukríkov. On si ich celý ten čas odkladá, pretože ich považuje za mimoriadne dôležitý dar.

Seriál ich zrejme ukáže

Práve táto pasáž sa do filmu napokon nedostala a smutný osud Nevillových rodičov je v nich spomenutý len veľmi v krátkosti. Aj čitatelia knižnej predlohy si ale myslia, že Neville mal vo filmoch dostať omnoho viac priestoru. To sa napokon ale môže stať v pripravovanej seriálovej adaptácii, ktorú chystá streamovacia platforma Max v spolupráci s produkčným štúdiom Warner Bros. Discovery. Seriálový Harry Potter má byť ešte vernejšou adaptáciou knižných predlôh, takže je dosť možné, že uvidíme aj Nevillov príbeh.