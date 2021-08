Fanúšikovia sa nepotešia. Veľký požiar poškodil kaviareň, kde J.K. Rowling písala Harryho Pottera

Kaviareň v škótskom hlavnom meste Edinburgh, kde spisovateľka J.K. Rowlingová napísala niektoré z príbehov o mladom čarodejníkovi Harrym Potterovi, poškodil v utorok požiar, ktorý vypukol v susednej cukrárni. Informovala o tom v stredu agentúra AP.

Kaviareň s názvom Elephant House, ktorá je pravidelnou zastávkou fanúšikov kníh o Harrym Potterovi, utrpela škody v dôsledku požiaru, dymu a vody. Na fotografiách z udalosti vidno trosky pred budovou, rozbité okná i poškodený interiér. Majiteľ David Taylor pre britskú stanicu BBC uviedol, že z rozsiahlych škôd, ktoré postihli jeho podnik, je aj on “zničený”. Dodal, že v dôsledku opráv bude kaviareň zrejme zatvorená niekoľko mesiacov.

Pretty extensive fire at what looks like the Elephant House cafe on George IV Bridge and above Oz Bar. What a nightmare just when city business is picking up 🙁 pic.twitter.com/ovAyiueXGT

— Robbie Clyde (@RobbieClyde) August 24, 2021