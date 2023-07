Fanúšikovia Harryho Pottera vyvrátili teóriu, ktorej mnohí uverili: Pomohla im k tomu najmä jedna kľúčová scéna

Filmová séria z kúzelníckeho prostredia síce skončila už pred rokmi, no fanúšikovia do dnešného dňa prichádzajú s rôznymi teóriami a skrytými motívmi, ktoré si nie každý človek dokázal všimnúť. Niektoré sa potvrdia, iné, vrátane tejto, jednoznačne vyvrátia.

Článok pokračuje pod videom ↓

Príbeh Harryho Pottera sa stal najprv svetoznámym hitom vďaka knihám, no postupne vychádzali aj filmy, ktorých úspech dosiahol tiež celosvetovú úroveň. Aj keď od posledného filmu zo série, ktorým bol Harry Potter a Dary smrti 2, ubehlo už 12 rokov, na internete sa stále šíria desiatky rôznych teórii o jednotlivých postavách či scénach.

Jeden z profilov, ktorý sa aktívne venuje týmto teóriám a na sociálnej sieti ho sleduje cez 30-tisíc fanúšikov, prišiel nedávno s videom, ktoré síce pobláznilo veľké množstvo fanúšikov, no zároveň sa potvrdilo, že nie všetky podobný teórie sú založené na pravde.

Snape úmyselne zabil Hedvigu

V scéne z predposlednej časti, Harry Potter a Dary smrti 1, prebieha súboj medzi Harrym a smrťožrútmi, ktorí sa ho snažia zabiť počas transportu z domu do bezpečia. Každý, kto si túto časť pamätá, má určite pred očami aj jeden z najemotívnejších momentov celej série. Pri útokoch a vrhaní kúziel prišla Harrymu na pomoc aj sova Hedviga, ktorá mu patrila od prvej návštevy šikmej uličky.

Zanietení teoretici sa zamerali na moment, kedy jeden zo smrťožrútov zabil Harryho sovu. Tvrdia, že ním bol Severus Snape, dvojitý agent, ktorý vystupoval ako na strane dobra, tak aj po boku Lorda Voldemorta. Ako je známe, počas scény z presunu si vďaka všehodžúsu väčšina komplicov na seba vzala podobu Harryho, aby ho útočníci nemohli rýchlo identifikovať.

Jedinou vecou, ktorá tak mohla prezradiť toho „pravého“ Harryho, bola Hedviga. Podľa predloženej teórie tak Snape úmyselne zabil Hedvigu, aby mal Voldemort s jeho spoločníkmi problém identifikovať skutočného Pottera.

Vyvrátená teória

Keďže tejto teórie sa chytilo množstvo priaznivcov, ktorým sa to zapáčilo najmä kvôli zlepšeniu Snapeovej postavy, je nutné uviesť fakty na pravú mieru. Základom je kniha, no vidieť to aj vo filme, že sova nebola zabitá cielene, no vletela pred Harryho počas toho, ako naň smrťožrút vrhol zaklínadlo.

V knihe sa tiež píše, že Snape počas tejto akcie naháňal Freda a Arthura Weasleyovcov a ani on sám nevedel, ktorý je pravý Harry. Aj keby sa táto nepodložená teória ozaj hodila do príbehu, v tomto prípade išlo o výmysel, ktorému však uverilo veľké množstvo fanúšikov kúzelníckej ságy.