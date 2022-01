Fanúšikov pobúrili 2 obrovské chyby v Harry Potter špeciáli. Po vlne kritiky majú byť opravené

Od uvedenia špeciálu Harryho Pottera ubehlo už niekoľko dní a okrem sĺz, ktoré diváci pri obrazovkách ronia, na povrch vyplávali aj prvé chyby, ktoré pozorným očiam určite neunikli.

Dokument Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts priniesol dávku príjemného sentimentu a stretnutie obľúbených hrdinov, s ktorými vyrastali mnohí z nás. Špeciál tak potvrdil, že Harry Potter je obrovským fenoménom, aký nemá obdoby.

Láska fanúšikov však dokáže byť nekompromisná. To sa potvrdilo aj v tomto prípade. Popri pozitívnych hodnoteniach, ktoré novému špeciálu udelili, upozornili aj na dve chyby, ktoré im udreli do očí.

Emma Watson, ktorá nie je Emmou Watson

Portál Insider informuje o tom, že v špeciáli bola mylne použitá detská fotografia herečky Emmy Roberts, namiesto Emmy Watson. Fotografia s ušami Minnie Mouse sa zdala povedomá používateľke Twitteru, ktorá na túto chybu upozornila.

GUYS HELP ME THATS LITERALLY EMMA ROBERTS NOT EMMA WATSON ☠️☠️☠️☠️☠️☠️☠️☠️☠️ #ReturnToHogwarts #HarryPotter20thAnniversary pic.twitter.com/bLbXcCUpnh — 𝕞𝕒𝕟𝕚𝕒 (@vee_delmonico99) January 1, 2022

Emma Roberts uverejnila svoju detskú fotografiu ešte v roku 2012 na svojom Instagrame. Fanúšikovia ihneď na túto chybu reagovali a písali na Instagram Emmy Roberts, či označovali ju v komentároch HBO Max.

Pomýlili si súrodencov

Toto však nebol jediný prešľap, ktorý mali tvorcovia na svedomí. Druhým boli chybné titulky. Oliver a James Phelps sú súrodeneckou dvojicou, ktorá vo filme stvárnila dvojčatá Freda a Georgea Weasleyovcov. Ak ste si vy neboli istí, ktorý z nich je ktorý, to sa dá odpustiť. Ľudia, ktorí stáli za špeciálom, by v tom ale mali mať jasno. Avšak nemali a v titulkách, ktoré uvádzali ich skutočné mená aj s menami postavy, ich vymenili. Meno Oliver pripísali Jamesovi a naopak.

Herec Oliver Phelps zdieľal na svojom Instagrame screenshot z tohto momentu a vtipne reagoval na to, čo sa v štábe mohlo udiať. “Myslím, že po všetkých tých žartoch v priebehu rokov sa im niekto rozhodol pomstiť.” Dodal, že bolo fantastické byť súčasťou Harry Potter stretnutia a dúfa, že si to diváci užili. Jeho fanúšikovia v komentároch uznali, že je vtipný, niektorí dodali, že si chybu všimli pri pozeraní tiež.

Reagoval aj herec Tom Felton, predstaviteľ Draca Malfoya, ktorý mu pod príspevok napísal, že to bola jeho zásluha a pridal tematických smajlíkov s podobizňou hada a leva.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Oliver Phelps (@oliver_phelps)

Chyby majú byť zo špeciálu odstránené

Streamovacia platforma pred niekoľkými hodinami na rozhorčených fanúšikov reagovala a vydala vyhlásenie, v ktorom verejne uznala, že urobila chybu. Los Angeles Time informoval o tom, že ju HBO Max vzápätí opravila a znovu nahrala svoj špeciál, už v správnej podobe. Upravená verzia by mala obsahovať skutočnú fotografiu Emmy Watson z detstva aj priradenie správnych mien Oliverovi a Jamesovi Phelpsovi. Dá sa očakávať, že by sa podobný scenár mohol zopakovať aj na našom HBO GO, v čase publikovania článku však ešte bola dostupná verzia so spomínanými chybami.