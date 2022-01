Fajčenie bude opäť drahšie. Od 1. februára znova porastú ceny cigariet, iqosov či tabaku

Denník Pravda upozornil, že vďaka novej dani pôjdu ceny tabakových výrobkov opäť hore. Možno vám práve ďalšie zdražovanie pomôže v skoncovaní s týmto neduhom.

„Od 1. februára opäť zdražujú cigarety, cigary, ako aj bezdymové alternatívy ako žuvacie tabaky či elektronické “zahrievacie” zariadenia. Hoci ministerstvo avizuje priemerné zdraženie o zhruba 20 centov, predajcovia už hovoria o navýšení ceny priemerne o 30 centov za krabičku,“ informoval v článku Denník Pravda.

Zdražovanie touto sumou ešte nekončí

To by však nemalo byť konečné zdražovanie. O niekoľko centov by mali narásť ceny niektorých tabakových výrobkov aj v roku 2023. Dôvodom zdražovania je zvyšovanie spotrebnej dane tabakových výrobkov, ktoré je súčasťou dlhodobého plánu pre roky 2022 a 2023.

Konečná suma je ale na výrobcoch tabakových výrobkov. Podľa odhadov Ľubomíra Baču, generálneho riaditeľa spoločnosti GGT, ktorá je najväčším distribútorom cigariet a tabakových výrobkov na Slovensku, by cigarety mali zdražieť až o 30 centov. O ostatných tabakových výrobkoch informácie ešte nemajú.

Pravda priniesla aj zaujímavý prehľad vývoja cien. Kým v roku 2017 bola cena krabičky najpredávanejšej kategórie 3,20 €, v rokoch 2019 a 2020 to bolo 3,40 €. Vlani stála krabička už 3,90 . Podľa najnovších odhadov by to mohlo byť rozmedzí 4,10 až 4,30 €.