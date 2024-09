Extrémne počasie vyčíňa v Bratislave. Popadali stromy a na cestu sa vylieva rieka, policajti varujú občanov

V Bratislavskom kraji pribúdajú udalosti spôsobené v dôsledku nepriaznivého počasia. Informovala o tom bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti. Odporúča občanom, aby sa nezdržiavali v blízkosti stromov.

„Policajti boli vyslaní na Prístavnú ulicu, kde silný vietor zapríčinil pád ďalšieho stromu, ktorý vytvoril obmedzenie na cyklochodníku. Na Budatínskej ulici taktiež padnutý strom znemožnil prístup do garáží,“ uviedla polícia. V Bratislave taktiež podľa nej vietor obmedzil cestnú premávku v smere do Devína, keď v blízkosti ulice Zlaté schody spadli na vozovku dva stromy. K pádu stromu podľa policajtov došlo aj za Svätým Jurom v smere do Bratislavy.

Ako doplnili, na bratislavskej Beňadickej, Zámockej a Medenej ulici opäť vykonávali potrebné úkony z dôvodu pádu odlomených konárov na motorové vozidlá. Policajti okrem preverení priebežne monitorujú situáciu v blízkostí riek. „Momentálne dochádza neďaleko Kremeľskej ulice v Devíne k vylievaniu rieky Morava na cestnú komunikáciu,“ upozornili.