Exšéf SND Drlička sa po odvolaní zaujíma o nový post: Chcel by riadiť túto inštitúciu, rozhodnutie padne čoskoro

Bývalý riaditeľ Slovenského národného divadla (SND) Matej Drlička sa má zaujímať o nové pracovné miesto. Obzerať sa má po pozícii, ktorú už zastával, no v inom divadle.

Článok pokračuje pod videom ↓

Mateja Drličku odvolala z postu šéfa SND ministerka kultúry Martina Šimkovičová, dôvodom mali byť údajné manažérske zlyhania. Tiež si podľa nej pomýlil funkciu generálneho riaditeľa národnej kultúrnej ustanovizne s politickým aktivizmom a opakovane vnášal do jej činnosti politiku.

Podľa Drličku ministerstvo namiesto dialógu s ním vypúšťalo tlačové správy, ktorými vytváralo dojem o znepokojujúcom dianí v SND, pričom zverejňovalo klamstvá. Po niekoľkých mesiacoch je známe, kam by mohli smerovať jeho ďalšie kroky.

Zaujal ho voľný post riaditeľa divadla v Bratislave

Matej Drlička sa podľa PLUS 7 DNÍ uchádza o post riaditeľa Divadla Pavla Országha Hviezdoslava v Bratislave (DPOH). To vypísalo na túto pozíciu výberové konanie a Drlička je jedným z uchádzačov.

„Prihlásil som sa do výberového konania na post riaditeľa DPOH. Víťaza bude vyberať komisia,“ uviedol pre PLUS 7 DNÍ. Či bude Drlička šéfovať ďalšiemu divadlu, sa ukáže na jar, kedy by mali byť známe výsledky. Rozhodne o tom výberová komisia v počte 5 členov.

Odmena v sume 2 800 eur, možno aj viac

Ak by sa Drličkovi podarilo pozíciu získať, zastával by ju od konca júla 2025, pričom funkčné obdobie je päť rokov. Odmena by bola v sume 2 800 eur mesačne v hrubom, no nie je vylúčené, že by ako skúsený človek v odbore mohol dostať aj viac.