Experti sa zhodli. Zaočkovanie celej Británie môže trvať aj jeden rok, vakcíny musia splniť 3 ciele

Zaočkovanie celej populácie Spojeného kráľovstva proti ochoreniu COVID-19 môže podľa expertov trvať rok aj v prípade, že sa uskutoční bez prerušení, informovala v utorok na svojej webovej stránke stanica Sky News.

Rozsah programu očkovania by nemal byť podcenený, uviedol Jeremy Farrar – člen poradného orgánu britskej vlády pre núdzové situácie (SAGE). Farrar na to upozornil spolu s profesorom Timom Cookom, expertom v oblasti anestéziológie a intenzívnej medicíny.

Každý musí dostať dve dávky

Poskytnutie dvoch dávok vakcíny každému obyvateľovi Británie potrvá podľa nich takmer jeden rok v prípade, ak každé z očkovacích stredísk zaočkuje 500 ľudí denne, päť dní v týždni bez prerušení v súvislosti s dodávkou vakcín. Rýchly vývoj vakcín obaja experti označili za “významný úspech”, no dodali, že Británia má pred sebou ešte dlhú cestu. Zaočkovanie 80 percent populácie podľa nich poskytne vyhliadky na dosiahnutie kolektívnej imunity.

To by “znížilo mieru šírenia vírusu v spoločnosti na veľmi nízku úroveň a chránilo by to zaočkovaných a aj tých, ktorí zaočkovaní nie sú”. Farrar a Cook takisto upozornili, že vakcíny nebudú “konečným riešením” v súvislosti s ochorením COVID-19.

Vakcíny musia splniť 3 ciele

Vakcíny na to, aby boli úspešné, musia spĺňať tri ciele, uvádza na svojej webovej stránke televízia ITV s odvolaním sa na vyjadrenia Farrara s Cookom. Mali by ochrániť jednotlivca pred možným nakazením, zabrániť, aby nákaza u ľudí, ktorí sú už infikovaní, prerástla do vážneho ochorenia, a zabrániť prenosu ochorenia na ďalšie osoby.

“Či sa podarí dosiahnuť všetky tri ciele už prvou generáciou vakcín, nie je známe. Je to však nevyhnutné na dlhodobý úspech programu očkovania,” uviedli.

Britský Úrad pre reguláciu liekov (MHRA) v utorok 2. decembra oznámil, že vakcína od spoločností BioNTech a Pfizer je bezpečná na všeobecné použitie. Spojené kráľovstvo si objednalo 40 miliónov dávok tejto vakcíny a prvých 800.000 je od utorka 8. decembra k dispozícii pre prvú fázu očkovania. Margaret Keenanová, 90-ročná seniorka, sa 8. decembra stala prvou zaočkovanou Britkou, pripomína Sky News.