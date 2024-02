Boli sme v novom bratislavskom nákupnom centre: Chvíľu sme si mysleli, že je zatvorené, o tom, že existuje, vie iba málokto

Ešte začiatkom decembra sme vás informovali o tom, že v Bratislave v tichosti otvorili nové nákupné centrum s názvom OC Tehelko. To je lokalizované na našom Národnom futbalovom štadióne, z čoho je odvodený aj samotný názov shopping centra. Do jeho priestorov sme prvý raz nakukali v novembri minulého roka, keď sa tu otvárala najväčšia slovenská predajňa Coop Jednota. Po troch mesiacoch sme sa na miesto vrátili a zisťovali sme, ako to tam vyzerá.

Urobili sme tak hlavne z dôvodu, že nedávne správy o „tichom“ otvorení najnovšieho nákupného centra naznačovali stále iba niekoľko dostupných prevádzok. Na druhej strane sa spomínal tiež príchod zaujímavých predajcov, ktorí by sa mohli stať v rámci nášho hlavného mesta unikátni. Boli sme sa teda pozrieť, koľko prevádzok je v súčasnosti dostupných, a tiež, kto sa ešte v blízkej dobe chystá v Tehelku svoje brány otvoriť.

V článku sa dozviete aj: ako momentálne OC Tehelko vyzerá;

koľko predajní je už otvorených;

ktoré značky ešte v nákupnom centre otvoria svoje predajne;

koľko ľudí sa v OC nachádzalo.

Konkurencia je nablízku

Ako sme už v úvode článku spomínali, obchodné centrum Tehelko bolo otvorené na Národnom futbalovom štadióne. V jeho tesnej blízkosti sa teda nachádzajú hneď dve ďalšie nákupné centrá, konkrétne ide o VIVO! (bývalý Polus) a Central. Kým prvé menované shopping centrum o svoje prežitie bojuje, Central postupne upadá, o čom svedčia aj jeho hospodárske výsledky. V roku 2022 zaznamenala akciová spoločnosť Central Shopping Centre stratu 3,7 milióna eur a prišla tiež o niektoré významné značky, ktoré sa presunuli ku konkurencii.

„Nové nákupné centrum pre fanúšikov rýchlych nákupov,“ deklaruje Tehelko filozofiu na svojom webe. Jeho výhodou môže byť práve to, že sa zrejme nebude snažiť konkurovať tým najväčším hráčom, ale zameria sa skôr na unikátne značky, ktoré nikde inde v Bratislave nakupujúci nenájdu. Poďme ale pekne poporiadku.

Je obchodné centrum otvorené?

Práve túto otázku sme si položili, keď sme doň vstúpili. Po pomerne pohodlnom parkovaní v podzemnej garáži, ktoré je mimochodom prvé 2 hodiny zadarmo, sme výťahom vyšli priamo „do srdca“ nového strediska. To zívalo prázdnotou aj napriek tomu, že okolité cesty boli preplnené ľuďmi vracajúcimi sa z práce a prakticky všetky okolité centrá praskali vo švíkoch. Počas pracovného týždňa býva časový interval medzi 16. a 17. hodinou spravidla ten najvyťaženejší, nie však pre Tehelko. Teda aspoň zatiaľ.

Po krátkej prechádzke nákupnou zónou nám hneď bolo jasné, prečo je tomu tak. Kompetentní síce deklarovali oficiálne otvorenie už pred niekoľkými týždňami, no v súčasnosti ešte ani zďaleka neotvorili všetci, ktorí by mali. Najrušnejšou prevádzkou bolo v čase našej návštevy tamojšie fitnescentrum, v ktorom sa nachádzalo pomerne dosť ľudí. Ide o mierne netradičný koncept vyznačujúci sa transparentnosťou, nakoľko ho od hlavnej chodby shopping centra neoddeľuje žiadna stena.

Okrem posilňovne si vedia návštevníci nakúpiť ešte v spomínanej vlajkovej predajni Coop Jednota, dvoch športových obchodoch a dvoch „beauty“ prevádzkach. Tie počas zvyčajne najrušnejších obchodných hodín veľa zákazníkov nemali a okrem nás sa na chodbách Tehelka nachádzalo sotva 10 ľudí. Väčšia časť z nich prichádzala, respektíve odchádzala z fitnescentra. Predajne Najšport a Trek pritom otvorili lákavé a veľké predajne, ktoré sa podľa informácií na internete a sociálnych sieťach dočkali pozitívnych recenzií.

Očakáva sa zlepšenie

Vybrali sme sa teda na druhý koniec pasáže, priamo do predajne Jednoty, kde sme v novembri absolvovali relatívne rušné otvorenie. Prekvapujúco, ani v obchodnom reťazci sme veľa zákazníkov nenašli a vo veľkej predajni by sme nakupujúcich úplne s prehľadom spočítali na prstoch dvoch rúk. Jeden zo zamestnancov predajne nám naznačil, že takáto je situácia takmer každý deň. „No, tých zákazníkov nie je veľa. Čakáme ale na otvorenie ostatných predajní, potom sa to hádam zlepší,“ skonštatoval.