Slovenských zákazníkov si podmanili diskontné nepotravinové reťazce. Pepco láme rekordy, úspech hlási aj sieť drogérií

Slováci stále s veľkou obľubou nakupujú v kamenných predajniach nepotravinových reťazcov. Na našom území ich s pomerne širokou obchodnou sieťou pôsobí hneď niekoľko, pričom špeciálne sa darí hlavne jednému typu obchodníkov. Okrem toho stále radi navštevujeme drogérie či hobbymarkety.

Vyplýva to z rebríčka, ktorý prednedávnom predstavil portál Index. Zameriava sa na najväčšie nepotravinové reťazce pôsobiace na slovenskom trhu, pričom vychádza zo štatistík portálu Finstat. Výsledky naznačili trend, ktorý podľa všetkého praje diskontným reťazcom so zmiešaným tovarom, no úspešným rokom sa môže pochváliť napríklad aj sieť drogérií dm drogerie.

Pochopiteľne, veľkými hráčmi sú stále aj predajcovia stavebných pomôcok a nábytkov. Desiatku najsilnejších otvára XLSK Nábytok, ktorý u nás prevádzkuje predajcov XXXLutz a Möbelix. Deviate miesto patrí skupine LPP Slovakia, zastrešujúcej predajne ako Mohito, Sinsay, Cropp a Reserved. S viac ako 70 predajňami zaznamenala tržby 142,6 milióna eur.

Už štandardne dobre si vedie nábytkársky gigant Ikea. S jediným obchodným domom dokázala vlani zaznamenať tržby na úrovni 143,9 milióna eur. O 22 % jej stúpol zisk, ktorý predstavoval sumu 10,7 milióna eur.

Ešte lepší rok má za sebou slovenské Pepco. Slováci jasne nastavili trend, v rámci ktorého si obľúbili lacné predajne so zmiešaným tovarom, čoho dôkazom je okrem Pepca aj Action či KiK. Tie však v rebríčku nie sú. Teda aspoň zatiaľ. Pepco zvýšilo svoj zisk o úctyhodných 37 % s tržbami 146,5 milióna eur.

Lídrom sú hobbymarkety, ale aj elektro

Najsilnejšiu šesticu otvárajú stavebniny Stavmat, nasledované Hornbachom, Obi a Merkury Marketom. Prakticky všetky vymenované spoločnosti ukazujú, že toto odvetvie je u nás v miernom poklese, nakoľko tržby klesli všetkým týmto predajcom. Malý nárast zisku (3 %) dokázal vygenerovať iba Hornbach. Dôvodov môže byť viacero, no tým hlavným zrejme bude silná konkurencia v tomto odvetví. Tak či onak, všetci hráči hlásia zisky počítané v miliónoch eur a globálne sa im na Slovensku darí.

Slovenskou nepotravinovou dvojkou je sieť drogérií dm drogerie. O jej úspešnom roku sme vás informovali v tomto článku. Asi netreba pripomínať, že spoločnosť u nás zaznamenala rekordný rok 2023 a v podobnom duchu by sa mal niesť aj ten súčasný.

Čo sa týka prvého miesta, to obsadil predajca elektroniky Nay. V uplynulom roku hlásil tržby atakujúce 405 miliónov eur so ziskom 1,6 milióna eur. Ako Index zistil, elektrodom dokázal prekonať rekordný rok 2022 a ako sa zdá, bude ešte silnejší. Len nedávno v rámci diskutovanej transkacie pohltil predajne konkurenčného Datartu.