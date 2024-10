Exkluzívne: Na novú predajňu sa môžu tešiť ďalší Slováci. Po Bratislave mieri reťazec aj na východ Slovenska, otvorí už čoskoro

Ešte počas minulého týždňa sme vás informovali o tom, že drogéria Hebe, ktorá patrí do portfólia skupiny Jerónimo Martins, otvorila v našom hlavnom meste svoju prvú kamennú predajňu. Na otváraní sme boli prítomní aj my a podarilo sa nám zistiť niekoľko zaujímavých informácií.

Článok pokračuje pod videom ↓

Podobne ako Biedronka, tak aj Hebe chce slovenských spotrebiteľov zaujať výnimočným sortimentom a priaznivými cenami. Vo všeobecnosti je tovar na pultoch štandardného charakteru, nájdete tu známe značky šampónov, sprchových gélov, dezodorantov, či inej kozmetiky. Niektoré výrobky boli označené ako akciové, inak sa cenové relácie na prvý pohľad zásadnejšie od konkurencie nelíšili.

Ako sme zistili, Hebe ponúka aj niekoľko špecialít, ktoré by ste mali nájsť exkluzívne iba tu. V prvom rade sú to vlastné prírodné značky – my sme napríklad našli šampón a kondicionér, oba zhodne v cene 1,59 eura. Okrem toho tu nájdete rôzne poľské či lokálne produkty, všetko v priaznivých cenách. Čerešničkou na torte je fakt, že ide o najväčšiu predajňu v rámci celej česko-poľsko-slovenskej siete.

Nová drogéria má v Bratislave tiež vyčlenený kútik takzvanej dermokozmetiky. Ako nám kompetentní vysvetlili, nachádza sa tu sortiment určený na problémovejšiu či citlivejšiu pleť a jeho súčasťou by mali byť aj značky, ktoré v iných drogériách na Slovensku nenájdete. Ďalšou špecialitou a výhodou oproti iným prevádzkam je podľa slov zástupcov spoločnosti časť, kde sa nachádza kórejská kozmetika.

V Prešove už pred Vianocami

Tesne pred otvorením sme vás ako prví informovali o tom, že Hebe po hlavnom meste zamieri aj na východ Slovenska. Sieť drogérií si konkrétne vyhliadla šarišskú metropolu Prešov, pričom z pracovnej ponuky nevyplývalo, kedy by sa mohla nová predajňa otvoriť. Hebe v Prešove zháňa vedúceho predajne, ktorému ponúka aj zaujímavé finančné ohodnotenie. Líder prešovského obchodu si môže zarobiť minimálne 1 800 eur a k tomuto platu si vie polepšiť o bonusy viažuce sa na výkon danej predajne.

Ako sa nám počas otváracieho dňa bratislavského obchodu podarilo zistiť, drogéria Hebe by v Prešove mohla svoje brány otvoriť už v decembri, konkrétne krátko pred Vianocami. Oficiálny termín zrejme zástupcovia spoločnosti oznámia v najbližších týždňoch, no ak všetko pôjde podľa plánu, Prešovčania si drogériu užijú už v predsviatočnom období.