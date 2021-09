Existuje alebo neexistuje v ženskom tele bod G? Vedci konečne našli odpoveď v najnovšej štúdii

Niektorí sú presvedčení o tom, že existuje, iní to zas spochybňujú. Odborníci sa preto rozhodli, že túto tému opäť otvoria a zistia, ako je to s bodom G v skutočnosti. Ako to dopadlo?

Bod G prirovnávajú k Atlantíde

Bod G by mal zabezpečiť, že pri správnej stimulácii žena prežije neuveriteľnú rozkoš. Už roky sa však diskutuje o tom, či vôbec naozaj existuje. Portugalskí vedci sa rozhodli, že túto tému opäť otvoria a zistia, ako je to s bájnym bodom G v skutočnosti, píše portál Daily Mail.

O bode G sa diskutuje už od 11. storočia. Niekoľko predchádzajúcich štúdií tvrdilo, že existuje, tie najnovšie však nedokázali popísať jeho presnú polohu, veľkosť či iné parametre. Vedci preto došli k jasnému záveru. „Existenciu bodu G sa zatiaľ vedeckými štúdiami preukázať nepodarilo,“ informujú v štúdii publikovanej v časopise Sexual Medicine.

Bod G prirovnávajú k Atlantíde. Mala by to byť erotogénna zóna nachádzajúca sa v stene pošvy, ani jedna zo štúdií však nepopisuje, kde presne sa bod nachádza. Anatomické popisy bodu G sú nedostačujúce a neraz pochybné. Podľa niektorých štúdií však každý, kto tvrdí, že bod G neexistuje, spochybňuje zážitky žien, ktoré sa v rámci výskumov vyjadrili, že bod G majú a skutočne im poskytuje intenzívnu rozkoš.

Vedci preskúmali výsledky 32 štúdií

Lekári z piatich portugalských nemocníc a z jednej talianskej sa rozhodli preskúmať 32 štúdií týkajúcich sa bodu G, ktoré boli vykonané od roku 1980 až po súčasnosť. V rámci nich sa líšili už aj kritériá popisujúce, ako má vlastne bod G vyzerať. Podľa niektorých je to jednoducho citlivejšia oblasť, podľa iných je to zas akýsi výrastok, ktorý sa po stimulácii zväčšuje.

Zaujímavé je, že väčšina žien (62,9 %), ktoré sa štúdií zúčastnili, potvrdila, že majú bod G. A až 72,6 % z nich verilo, že im dopomáha k intenzívnejšiemu orgazmu. Aj keď tak veľká časť žien verí, že majú bod G, podľa odborníkov môže byť tento názor ovplyvnený samotným predpokladom, že existuje.

Napríklad, ak vedecké štúdie tvrdia, že niektorí ľudia majú v tele novoobjavený orgán, o ktorom sa doteraz nevedelo, automaticky predpokladáme, že taký orgán máme, aj keď to tak nemusí byť. Ženy chcú mať pocit normálnosti a ak by priznali, že žiaden bod G nemajú, mohli by mať pocity menejcennosti. Na druhej strane, aj klitoris je pomerne málo preskúmaným orgánom. Je preto nevyhnutné, aby sa na tieto časti ženského tela zamerali aj ďalšie štúdie.

Viac času by sa malo venovať skúmaniu klitorisu, nie špekuláciám o bode G

Výsledky väčšiny štúdií sa však dramaticky rozchádzajú, kým v niektorých väčšina žien tvrdila, že bod G majú, v ďalších to zas bolo naopak. Dokonca ani lekárske štúdie, ktoré ženské telo detailne preskúmali napríklad za pomoci MRI, neprišli s jasnými výsledkami.

Z 9 anatomických štúdií len v 1 vedci potvrdili, že objavili bod G, v 8 však boli závery nejednoznačné. V rámci ďalších výskumov zas vedci skúmali pošvu po neurofyziologickej stránke, čo znamená, že skúmali elektrickú aktivitu v nej.

Toto je zatiaľ najväčšia štúdia svojho druhu a jej výsledky hovoria jasne. Vnímanie bodu G je subjektívne a kým sa nepodarí objasniť jeho presnú polohu či ďalšie atribúty, nie je možné s istotou tvrdiť, že naozaj existuje. Aj keď závery vyvolali množstvo kritiky, odborníci si myslia, že by sme najprv mali venovať viac času skúmaniu klitorisu, až potom sa venovať špekuláciám a bode G.