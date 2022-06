Európsky parlament schválil zákaz predaja nových áut so spaľovacím motorom. Takto vyzerá nový návrh

Európsky parlament (EP) v stredu podporil revíziu noriem pre emisie oxidu uhličitého pre nové osobné automobily a ľahké úžitkové vozidlá.

Krok by mal viesť k zákazu predaja nových vozidiel so spaľovacími motormi v Európskej únii (EÚ) do roku 2035.

Cieľom je znížiť emisie z nových osobných automobilov

Za revíziu, ktorá je súčasťou balíka Fit for 55 in 2030, sa vyslovilo 339 zákonodarcov, 249 bolo proti a 24 sa zdržalo hlasovania, uvádza sa v tlačovej správe EP.

V texte, ktorý predstavuje pozíciu EP pre rokovania s členskými štátmi EÚ, poslanci podporili návrh Európskej komisie na dosiahnutie cestnej mobility s nulovými emisiami do roku 2035. Cieľom pre celý vozový park EÚ je znížiť emisie z nových osobných automobilov a ľahkých úžitkových vozidiel o 100 percent v porovnaní s rokom 2021. Priebežné ciele znižovania emisií do roku 2030 boli stanovené na 55 percent pre osobné autá a 50 percent pre dodávky.

Európska komisia predložila návrh na revíziu noriem pre emisie oxidu uhličitého pre nové osobné automobily a ľahké úžitkové vozidlá vlani v júli. Jeho cieľom je prispieť k plneniu cieľov EÚ v oblasti klímy na roky 2030 a 2050, priniesť občanom výhody prostredníctvom širšieho zavádzania vozidiel s nulovými emisiami, ako sú lepšia kvalita ovzdušia, úspory energie a nižšie náklady na vlastníctvo vozidla, a tiež stimulovať inovácie v oblasti technológií s nulovými emisiami.