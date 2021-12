Epsteinova lovkyňa mladých dievčat dala obeti školskú uniformu a poslala ju za ním. Následne ju zneužil

Ghislaine Maxwellová je známa z prípadu boháča Jeffreyho Epsteina. Tomuto finančníkovi obstarávala mladé dievčatá, s ktorými mal následne sex. Problémy so zákonom mal Epstein už v roku 2005, no odsúdený bol v roku 2008 za sexuálne zneužívanie maloletých dievčat. Opäť ho zatkli v roku 2019 a obvinili zo založenia kriminálnej siete, ktorá mu umožňovala pohlavne zneužívať desiatky neplnoletých dievčat. V auguste 2019 ho našli mŕtveho vo väzení, prípad bol uzavretý ako samovražda.

80 rokov väzenia

Rôzne obvinenia voči Maxwellovej sa objavili už dávnejšie. 59-ročná Ghislaine Maxwellová je obvinená zo zháňania tínedžeriek pre Epsteina, ona však obvinenia popiera. V prebiehajúcom súde už vypovedalo niekoľko obetí Epsteina, ktoré mu mala zabezpečiť práve Maxwellová. V prípade dokázania viny jej pritom hrozí až 80 rokov za mrežami, čo v jej prípade znamená prakticky doživotie.

Dala jej školskú uniformu

Minulý týždeň žena označovaná ako Jane na súde plakala, keď opisovala sex s Epsteinom. V tom čase mala iba 14 rokov. Dodala pritom, že Maxwellová sa tvárila, že nejde o nič vážne.

Iná žena označená pseudonymom Kate opísala, ako Maxwellová rozložila školské oblečenie na posteľ v hotelovej izbe a povedala: “Myslela som si, že by bolo zábavné doniesť Jeffreymu čaj v tomto oblečení.” Kate potom povedala, že tento outfit mala na sebe, keď mal s ňou Epstein sex.

Kate ďalej pred súdom povedala, že Maxwellová bola mimoriadne pôsobivá. Pri čaji jej hovorila o svojom priateľovi a filantropovi, ktorý rád pomáha mladým ľuďom. Kate začínala vtedy hudobnú kariéru a bola na Epsteina zvedavá. Počas nasledujúcich stretnutí s ním, na naliehanie Maxwellovej, mu poskytla masáže, ktoré sa následne zmenili na sex.

Maxwellová ju chválila, ocenila jej pevné ruky a pýtala sa, či si to užila. Často pritom sama obracala konverzáciu na sexuálne témy a Epsteina opisovala ako “náročného muža”, ktorý potrebuje mať sex aj trikrát za deň.

Kate priznáva, že s Epsteinom komunikovala, až kým mala 30 rokov, pretože sa bála, čo by sa stalo, ak by to nerobila.

Obhajcovia Maxwellovej sa sťažujú na zlé zaobchádzanie vo väzbe. Naďalej tiež tvrdia, že je iba využívaná ako obetný baránok za Epsteinove zločiny. Maxwellová sa k žiadnemu z osem bodov obžaloby nepriznala a tvrdí, že je vo všetkých bodoch nevinná.