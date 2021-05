Epidemická situácia sa zlepšuje, od pondelka je najviac okresov oranžových. Teraz bude kľúčová kontrola hraníc

Vláda dnes odobrila používanie ruskej neregistrovanej vakcíny Sputnik V. Ministerstvo zdravotníctva má do 7. júna umožniť očkovanie.

V súvislosti s očkovaním touto vakcínou má minister zdravotníctva vydať záväzné usmernenie, ktoré zabezpečí, že všetci občania, ktorým bola podaná vakcína Sputnik V, budú v prípade výskytu potenciálnych vedľajších účinkov okamžite lekárom manažovaní v súlade s odbornými odporúčaniami.

Ministerstvo predstavilo veľkú reformu

Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR predstavilo v stredu reformu zdravotníctva. Začať sa má optimalizáciou siete nemocníc. Ako povedal šéf rezortu Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO), zahŕňa reformu primárnej ambulantnej starostlivosti, reformu dlhodobej, následnej a paliatívnej starostlivosti a reformu akútnej zdravotnej starostlivosti. Viazaná je na plán obnovy.

Práce na novom COVID automate finalizujú

Práce na novom COVID automate finalizujú. Ako po stredajšom rokovaní vlády uviedol minister hospodárstva Richard Sulík, mal by platiť čo najskôr a Slovensko by sa ním malo riadiť aj počas prípadnej tretej vlny. „Vyzerá to, že sa dohodneme na všetkých bodoch. Budeme informovať, keď to bude finálne. Speje to dobrou cestou,” uviedol Sulík. Zároveň zdôraznil, že v nasledujúcom období bude nesmierna dôležitá kontrola hraníc. Je podľa neho nutné zriadiť na hraničných priechodoch MOMky a zároveň sfunkčniť ekaranténu.

Aktuálna epidemická situácia na Slovensku

Epidemická situácia na Slovensku sa neustále zlepšuje. V nemocniciach je hospitalizovaných 570 pacientov, z nich potvrdené ochorenie má 469 ľudí. Na JIS je 54 pacientov, podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebuje 63 osôb. Celkový počet zaočkovaných osôb prvou dávkou vakcíny je 1 636 436 za predchádzajúci deň pribudlo 22 314 zaočkovaných. Druhú dávku vakcíny už dostalo 774 928 ľudí, uplynulý deň sa zaočkovalo 4 808 ľudí.

Riaditeľ Inštitútu zdravotných analýz Matej Mišík informoval, že počet hospitalizovaných pacientov stále klesá. Máme už pod 70 ventilovaných pacientov, čo je výborná správa. Lôžka sa postupne uvoľňujú, denne prijímame opäť menej pacientov. Počet zaočkovaných sa zvýšil o 12 %.

Cestovateľský semafor je schválený

Vláda v stredu schválila cestovný semafor. Krajiny sú v ňom rozdelené z hľadiska rizikovosti na zelené, medzi ktoré patria krajiny Európskej únie a štáty s priaznivou epidemiologickou situáciou, červené, teda krajiny s nepriaznivou epidemiologickou situáciou, a čierne, do ktorých sa neodporúča cestovať. Semafor sa má aktualizovať raz za dva týždne, v individuálnych prípadoch aj skôr. Účinný bude od pondelka 31. mája.

Po návrate zo zelenej krajiny platí 14-dňová domáca karanténa, ktorá môže byť ukončená negatívnym RT-PCR testom po príchode. Výnimku z povinnej izolácie majú zaočkovaní proti ochoreniu COVID-19, osoby, ktoré ochorenie prekonali za posledných 180 dní, a deti do 18 rokov.

Po návšteve z červenej krajiny musí absolvovať cestujúci 14-dňovú domácu karanténu, ktorá môže byť ukončená negatívnym RT-PCR testom najskôr na ôsmy deň.

Pri návrate z čiernej krajiny 14-dňová karanténa pokračuje bez ohľadu na výsledok testu. Úrad verejného zdravotníctva SR bude vo vyhláškach precizovať výnimky pre červené a čierne krajiny, najmä pre pendlerov.

COVID automat na budúci týždeň

Od budúceho pondelka (31. mája.) nebude podľa COVID automatu ani jeden okres v čiernej fáze, dokonca ubudli aj bordové. Červené budú tri okresy, v ružovej fáze ich bude 11. V oranžovej fáze bude 41 okresov a v žltej 24. Vláda SR na svojom stredajšom rokovaní schválila v rámci COVID automatu rozdelenie okresov podľa aktuálnej rizikovosti.

V druhom stupni varovania (červená fáza) budú okresy:

okres Banská Štiavnica, Kysucké Nové Mesto, Myjava

V prvom stupni varovania (ružová fáza) budú okresy:

Bánovce nad Bebravou, Bardejov, Bytča, Čadca, Nové Mesto nad Váhom, Ružomberok, Skalica, Sobrance, Stará Ľubovňa, Trenčíne, Žilina

V druhom stupni ostražitosti (oranžová fáza) budú okresy:

Banská Bystrica, Brezno, Galanta, Gelnica, Humenné, Ilava, Kežmarok, Košice I-IV, Košice – okolie, Krupina, Levice, Liptovský Mikuláš, Martin, Medzilaborce, Michalovce, Námestovo, Nové Zámky, Pezinok, Piešťany, Poprad, Považská Bystrica, Prešov, Púchov, Revúca, Rimavská Sobota, Rožňava, Sabinov, Senica, Snina, Spišská Nová Ves, Svidník, Trnava, Tvrdošín, Veľký Krtíš, Vranov nad Topľou, Žarnovica, Žiar nad Hronom, Zvolen

V prvom stupni ostražitosti (žltá fáza) budú okresy: