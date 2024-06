Emotívne stretnutie po Ruži pre nevestu: Stanka skončila v slzách, takéto slová od Radka vôbec nečakala

Vďaka relácii Život po ruži sa víťazný pár opäť stretol a ani jeden nedokázal udržať emócie na uzde. Stanka po Radkových slovách dokonca skončila v slzách.

Hoci to Radkovi a Stanke nevyšlo a okolo ich rozchodu začali vznikať rôzne teórie, obaja pri viacerých príležitostiach vysvetlili, že hlavným dôvodom ich rozchodu bola diaľka. Teraz sa to opäť potvrdilo, no hoci od šou prešiel nejaký ten čas, vyzerá to tak, že aj po rozchode ostali u oboch nevyriešené emócie.

Rozdelila ich diaľka

„No… bohužiaľ, nám to nevydržalo. Hlavný faktor bola určite tá diaľka. Možno Bratislava – Oslo je niečo iné, ale Košice – Oslo je oveľa ďalej a potom veľký faktor bol koniec natáčania a koniec šou v televízii. Je to dlhý čas 3,5 mesiaca a nemať možnosť sa stretávať… Človek komunikuje iba na diaľku cez facetime. Pre hocijaký vzťah by to bolo veľmi náročné nastaviť sa, vymyslieť, ako ďalej môžeme takto fungovať. Myslím, že práve na tom to zlyhalo, že tam nebol fyzický kontakt, a to, že reálne nemôžeme byť spolu,” priznal Radko pre denník Plus Jeden Deň.

Jeho slová ju rozplakali

Teraz však neriešili len ich rozchod, ale aj vzťah. „Nemyslím si, že to bolo všetko pre nič. Netriasol som sa pre nič, keď si prišla prvá po tom koberci a videl som ťa,“ povedal Radko úprimne a Stanka najprv nezadržala úsmev, po ktorom hneď nasledovali slzy. Stanka potom v samostatnom zábere priznala, že jej v tom momente prišlo ľúto, že im to nevyšlo.

Radkovi však vysvetlila, že nemali dosť času na spoznávanie sa, na čo on hneď reagoval: „Toho času bolo málo, ale všetko sa to mohlo diať po tej šou. Zase ja chápem, že som v tom zahraničí, že, ako si to aj hovorila v tej jednej epizóde, že vzdať sa všetkého, čo tu máš – rodinu, kamarátov, že ty si tu doma, ja to chápem a viem, že to by bol asi najväčší problém.“

Hoci to od neho mohlo vyznieť ako výčitka, k žiadnemu konfliktu nedošlo, práve naopak. „Som veľmi rád, že sme sa porozprávali. Všetko sme si vysvetlili,“ priznal o stretnutí v Košiciach televízny ženích v rozhovore pre Plus Jeden Deň. A ako odznelo v šou Život po ruži, Stanka a Radko sa rozhodli ostať kamaráti.