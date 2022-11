Elon Musk vyhodil z Twitteru dlhoročného zamestnanca: Spravil to cez Twitter po tom, čo mali nezhodu o Twitteri

Fungovanie a udržanie sa v Twitteri nie je za posledné týždne vôbec jednoduché. Nový majiteľ Elon Musk nastolil vlastnú politiku, ktorej súčasťou sú aj masívne prepúšťania či zmeny v štruktúrach. Najnovšie mal výmenu názorov s už bývalým zamestnancom, ktorého vyhodil rovno na platforme.

Sociálna sieť Twitter má od novembra 2022 nového majiteľa aj výhradného riaditeľa. Je ním miliardár Elon Musk, ktorý odkúpil spoločnosť za 44 miliárd dolárov. Od začiatku nastolil vlastnú politiku a začal so zmenami, ktoré sa dotkli takmer každého zamestnanca vo firme. Manažéri museli spávať v práci, či pracovať veľké množstvo hodín.

Neskôr začal niektorých prepustených opäť zamestnávať, no rozruch a mnoho zmien spôsobili chaos, ktorý si vyžiadal aj masívne mazanie účtov po celom svete. Ako píše portál Metro, vo svojských praktikách Musk pokračuje aj naďalej. Najnovšie vyhodil dlhoročného zamestnanca z firmy priamo cez Twitter, pretože mali nezhodu o Twitteri.

Problémom bolo tentokrát fungovanie aplikácie na operačnom systéme Android. Ako je známe, Musk nariadil aj viaceré technologické zmeny, ktoré sa mohli odraziť aj na fungovaní platformy. Miliardár sa vo svojom statuse ospravedlňoval ľuďom za to, že aplikácia nefunguje na Androide podľa predstáv. Na to zareagoval aj Eric Frohnhoefer, inžinier, ktorý v Twitteri pracoval 6 rokov práve na vývoji a spravovaní funkcií pre Android.

Unbelievable exchange. Can I write this up as a teaching case for my management classroom? pic.twitter.com/lYteE7d4N8

— Sandy Piderit (@SandyPideritPhD) November 14, 2022