Elon Musk verí, že egyptské pyramídy postavili mimozemšťania. Tamojšia vláda na to zareagovala nezvyčajne

Toto od neho očakával zrejme len málokto. Známy miliardár, megamozog a šéf spoločnosti SpaceX, Elon Musk, totiž nedávno na svojom profile tweetoval známu konšpiračnú teóriu týkajúcu sa egyptských pyramíd. Vyzerá to tak, že jedna z popredných osobností vedy a technologického pokroku verí rečiam o tom, že pyramídy postavili mimozemské civilizácie.

Elon Musk je vo svete známy nielen svojimi veľkolepými nápadmi, ktorými posúva hranice technologického vpred míľovými krokmi, ale aj tým, že veľmi rád žartuje. Nedávny príspevok na sociálnej sieti Twitter však mnohých prekvapil. “Je zrejmé, že pyramídy postavili mimozemšťania,” napísal Musk na svojom profile, čím mnohých prekvapil, pretože práve on by takýmto veciam zrejem veriť nemal. A ako najnovšie informoval web Unilad, reakcia egyptskej vlády na seba nenechala dlho čakať.

Teória o tom, že pyramídy v Egypte nepostavila staroveká, ale mimozemská civilizácia, patria medzi konšpirátormi k obľúbeným. Preto mnohých prekvapilo, že práve megamozog ako Elon Musk týmto rečiam uveril. Každopádne, ak tomu aj verí, mal si to nechať pre seba. Takto totiž k sebe pripútal nemálo pozornosti a rozvíril debatu medzi konšpiračnými teoretikmi a historikmi.

Samozrejme, každá strana tvrdí svoje, o čom svedčí napríklad aj počet reakcií či komentárov pod Muskovým tweetom – viac ako 540-tisíc lajkov a takmer 100-tisíc komentárov je pomerne vysoké číslo.

Aby sa však predišlo akýmkoľvek nezmyslom a konšpiráciám, rozhodla sa členka egyptskej vlády Muskovi nielen vysvetliť, ale rovno aj ukázať nezlomné dôkazy o tom, ako to celé je. V odpovedi adresovanej Muskovi taktiež cez Twitter, ho pozvala na návštevu krajiny pyramíd.

„S veľkým obdivom sledujem vašu prácu. Pozývam vás aj spoločnosť SpaceX na objavovanie nápisov, ktoré dokazujú stavbu pyramíd a tiež aj na obhliadku hrobiek ich staviteľov. Pán Musk, čakáme vás,“ napísala na svojom profile na Twitteri zástupkyňa egyptskej vlády Rania al-Mashat.

I follow your work with a lot of admiration. I invite you & Space X to explore the writings about how the pyramids were built and also to check out the tombs of the pyramid builders. Mr. Musk, we are waiting for you 🚀. @elonmusk https://t.co/Xlr7EoPXX4

— Rania A. Al Mashat (@RaniaAlMashat) August 1, 2020