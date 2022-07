Elon Musk v Bratislave, či George Soros ako jašter. Umelá inteligencia vyrába obrázky podľa toho, čo jej napíšete

Umelá inteligencia sa v poslednej dobe stáva čoraz viac horúcejšou a aktuálnejšou témou. Veď iba prednedávnom sme vás informovali, že vedec z Google začal veriť tomu, že umelá inteligencia, ktorú testoval, si začala uvedomovať samú seba.

Verzie umelých inteligencií existuje mnoho a jedna z nich využíva modelovanie na to, aby vám z akéhokoľvek textu vytvorila obrázok. Ide o program DALL-E Mini vytvorený programátorom Borisom Daymom.

Vyskúšať si to je jednoduché

Táto aplikácia je bezplatná a ľahko dostupná. Aj preto sa stala prednedávnom virálnou a jej výsledky ľudia radi zdieľajú naprieč sociálnymi sieťami. Každý si ju môže vyskúšať. Stačí otvoriť stránku a začať písať čo chcete, ideálne v angličtine.

Treba však priznať, že výsledky sú niekedy zmätočné. Ak si však uvedomíme, že ich vytvára aplikácia v priebehu niekoľkých desiatok sekúnd, tak výsledok je minimálne zaujímavý.

Môžete skúsiť napríklad napísať: „Angela Merkel drinks beers with Barack Obama“ alebo „Shakira eats pasta with her dog“ a aplikácia vám vygeneruje sériu 9 obrázkov, v ktorých sa snaží čo najlepšie vystihnúť zadanie.

Výsledky dokážu byť dokonca až desivé so zdeformovanými tvárami či podivnými objektmi. No za vyskúšanie to rozhodne stojí. Odkaz nájdete tu.