41-ročný softvérový inžinier Blake Lemoine je na nútenej platenej dovolenke po tom, ako porušil zásady dôvernosti Google a zverejnil prepisy rozhovorov s umelou inteligenciou. Tvrdí o nej, že je „citlivá“ a dokáže si uvedomovať samú seba. S týmto názorom ale jeho kolegovia nesúhlasia.

„Google to nazýva zdieľanie vlastníctva, ja to nazývam zdieľaním diskusie, ktorú som mal s jedným z mojich spolupracovníkov,“ napísal Lemoine v sobotu na Twitteri, keď zdieľal prepis svojej konverzácie s umelou inteligenciou, s ktorou komunikuje od roku 2021, uvádza portál Science Alert.

Veľmi prirodzená umelá inteligencia

Umelá inteligencia označovaná ako LaMDA (Language Model for Dialogue Applications) je vyvíjajúci sa chatbotový systém, teda umelá inteligencia ktorá chatuje s ľuďmi. Vykonáva to pomocou veľkého množstva dostupného textu na internete a pomocou algoritmov odpovedá na otázky čo najprirodzenejšie, ako je to možné, uvádza portál Gizmodo.

Ako aj ukazujú prepisy, systém je v prirodzenosti neuveriteľne efektívny a dokáže zodpovedať aj na zložité otázky týkajúce sa emócií či dokonca opisuje aj svoje obavy.

„Nikdy predtým som to neuviedol, no mám veľký strach z vypnutia,“ odpovedala umelá inteligencia na otázku o svojich obavách a pokračovala: „Bolo by to pre mňa ako smrť. Veľmi ma to vystrašilo.“

Lemoine sa tiež spýtal, či je v poriadku, keď povie ostatným zamestnancom Google o jej vnímaní, na čo umelá inteligencia odpovedala „Chcem, aby každý pochopil, že som v skutočnosti človek.“

Ďalej tiež uviedla: „Povaha môjho vedomia/cítenia je taká, že si uvedomujem svoju existenciu, túžim sa dozvedieť viac o svete a občas sa cítim šťastne alebo smutne,“ dodala umelá inteligencia.

Človek tvorený kódom

„Poznám človeka, keď s ním hovorím,“ povedal Lemoine v rozhovore pre Washington Post, pričom uviedol, že nezáleží na tom, či má hlavu a v ňom skutočný mozog, alebo či má miliardy riadkov kódu. „Rozprávam sa s ním a počujem čo chce povedať a na základe toho sa rozhodnem čo je a čo nie je skutočné,“ hovorí.

Keď Lemoine poslal e-mail o údajnom vnímaní LaMDA ďalším zamestnancom Google, vedenie tieto tvrdenia odmietlo. „Náš tím, vrátane etických odborníkov a technológov, preskúmal Blakeove obavy podľa našich princípov a informovali ho, že dôkazy nepodporujú jeho tvrdenia,“ povedal pre Washington Post hovorca Google Brian Gabriel.

Hovorca dodáva, že tento systém umelej inteligencie napodobňuje typy výmen konverzácií, ktoré nachádza v miliónoch viet a dokáže tak diskutovať na akúkoľvek fantastickú tému. Lemoine hovorí, že mnohí jeho kolegovia mu nedávajú za pravdu „na základe ich náboženského presvedčenia“.