Elon Musk nezaostáva, konečne do vesmíru poletí aj on. Záujem o súkromnú cestu prejavili aj ďalšie celebrity

Zdá sa, že sa mu už nechce ďalej čakať a rozhodol sa, že sa do vesmíru konečne pozrie aj sám. Mnohých však zrejme prekvapí fakt, že nepoletí na rakete SpaceX. 10 000 dolárov zaplatil Richardovi Bransonovi, majiteľovi Virgin Galactic.

Prebehol Jeffa Bezosa

Ako informuje portál Business Insider, zakladateľ spoločnosti Tesla, Elon Musk konečne poletí do vesmíru, aj keď to zatiaľ nebude vysnívaná cesta až na Mars. Zakladateľ spoločnosti SpaceX však nepoletí na jednej z vlastných rakiet, zálohu vo výške 10 000 dolárov (takmer 8 500 eur) zaplatil Richardovi Bransonovi, majiteľovi spoločnosti Virgin Galactic, informoval portál Aktuality. Virgin Galactic svoju posádku vyslala na okraj vesmíru prvýkrát len nedávno. Branson a jeho tím sa dostali do výšky viac ako 88 kilometrov nad hladinou mora.

Branson sa stal prvým miliardárom, ktorému sa niečo také podarilo (aj keď mnohí tvrdia, že sa do vesmíru ani nedostal, len na jeho okraj). Predbehol tak Jeffa Bezosa, zakladateľa Blue Origin. Ten by mal poletieť 20. júla na rakete New Shepard. V rozhovore pre The Sunday Times sa Branson vyjadril, že Musk má miesto v jeho rakete isté, termín letu však zatiaľ ešte stanovený nebol. Spoločnosť chce začať voziť na okraj vesmíru turistov už v roku 2022.

Cena za lístok sa šplhá k 250 000 dolárom

70-ročný Branson sa vyjadril, že Musk je jeho dobrým priateľom a jedného dňa možno poletí aj on na rakete spoločnosti SpaceX. Zdá sa, že priateľstvo medzi Muskom a Bransonom je naozaj pevné. Musk totiž Richarda navštívil pred odletom o 3 ráno, aby mu v jeho kuchyni poprial šťastnú cestu. Dve hodiny pred odletom následne Richard prostredníctvom Twitteru napísal, že byť s priateľom je skvelý spôsob, ako začať svoje ráno.

Big day ahead. Great to start the morning with a friend. Feeling good, feeling excited, feeling ready. Watch #Unity22 launch and livestream TODAY at 7:30 am PT | 10:30 am ET | 3:30 pm BST.@virgingalactic @elonmusk https://t.co/1313b4RAKI pic.twitter.com/FRQqrQEbH8 — Richard Branson (@richardbranson) July 11, 2021

To, že si Musk zakúpil miestenku, potvrdil aj hovorca spoločnosti Virgin Galactic v rozhovore pre The Wall Street Journal. Ak si chce človek zakúpiť lístok na hodinu trvajúci výlet, musí si pripraviť sumu vo výške 250 000 dolárov (takmer 211 000 eur). V tejto cene je však už zahrnutý aj potrebný tréning a výstroj. Záujem o cestu na kraj vesmíru prejavilo už najmenej 600 ľudí z 58 krajín, medzi nimi aj celebrity, ako napríklad Tom Hanks, Justin Bieber či Lady Gaga.

Ako píše The Independent, aj Musk už vyslal do vesmíru niekoľko rakiet, dokonca aj s posádkou, sám v nich však ani raz nesedel. Prvý celkom súkromný let by spoločnosť SpaceX mala uskutočniť už túto jeseň.