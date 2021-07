Jeff Bezos je porazený. Richard Branson sa stal prvým vesmírnym turistom spoločnosti Virgin Galactic

Britskému miliardárovi Richardovi Bransonovi sa v nedeľu podarilo v rámci testovacieho letu raketoplánu VSS Unity jeho spoločnosti Virgin Galactic dosiahnuť hranicu vesmíru. Tento let je považovaný za míľnik v oblasti vesmírnej turistiky. O deväť dní tak predbehol iného miliardára Jeffa Bezosa. Informovali o tom agentúry AFP a Reuters.

Branson sa tak spoločne s päťčlennou posádkou na palube dostal do vesmíru o deväť dní skôr ako jeho rival z USA, zakladateľ spoločnosti Amazon a najbohatší muž sveta Jeff Bezos, ktorého let na palube kozmickej lode s názvom New Shepard patriacej jeho spoločnosti Blue Origin je naplánovaný na 20. júla.

Ide o veľký míľnik vesmírnej turistiky

VSS Unity vzlietol v nedeľu približne o 16.40 h SELČ z kozmodrómu Spaceport America ležiaceho neďaleko mesta Truth or Consequences v americkom štáte Nové Mexiko. Výstup nad púšťou v Novom Mexiku pozorovalo približne 500 ľudí. Raketoplán najprv vynieslo do približne 13-kilometrovej výšky nosné lietadlo VMS Eve. Následne sa raketoplán od lietadla oddelil a dosiahol výšku zhruba 88 kilometrov, kde posádka na niekoľko minút zažila bezváhový stav.

Celkovo išlo o dvadsiaty druhý testovací let VSS Unity. Tri sa uskutočnili s ľuďmi na palube, avšak až nedeľňajší let bol prvým s plnou, šesťčlennou posádkou. Bransonova spoločnosť už skôr avizovala, že po júlovom lete sa očakávajú ďalšie dva skúšobné lety pred tým, než sa v roku 2022 spustia pravidelné komerčné lety do vesmíru. “Na to, aby sme sa sem dostali, sme potrebovali 17 rokov tvrdej práce,” povedal svojmu tímu Branson.