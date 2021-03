Bill Gates reagoval na otázky mladých ľudí. Budúcim generáciám dal radu, ako urobiť svet lepším

Budúce generácie nabáda, aby nezaháľali a pokúsili sa spraviť čo najviac pre to, aby bol svet lepší. Varuje, že klimatické zmeny by sme nemali zanedbávať. Naopak, mali by sme sa o nich učiť čo najviac.

Je najvyšší čas premeniť teoretické poznatky na praktický plán

Bill Gates mladých ľudí nabáda, aby mysleli na budúcnosť sveta a aby sa učili o klimatických zmenách, píše portál LAD Bible. Gates sa už deviatykrát zapojil do výzvy Reddit Ask Me Anything, v rámci ktorej ľudí vyzval, aby sa ho pýtali na čokoľvek, čo ich zaujíma, od koronavírusu až po klimatické zmeny.

Tentoraz sa do výzvy zapojil po vydaní knihy How to Avoid a Climate Disaster. Prostredníctvom sociálnej siete Reddit sa Gates vyjadril, že o klimatických zmenách a energiách sa intenzívne učí posledných 15 rokov.

Ľudstvo za ten čas urobilo nemalé pokroky. Teraz je preto najvyšší čas všetky poznatky premeniť na praktický plán, ktorý nám pomôže dosiahnuť stanovené ciele. Billovi Gatesovi položili otázky tisícky ľudí, vo vlákne sa objavilo viac ako 13 000 komentárov. Jeden z užívateľov Redditu sa Gatesa opýtal, akú radu do budúcnosti by dal 19-ročnému človeku.

Vo svojej odpovedi Gates zdôraznil, aké je dôležité vzdelávať sa v oblasti klimatických zmien. „Vyberte si prácu, ktorá vás zaujíma a vyvoláva vo vás pocit, že vďaka nej môžete prispieť k zlepšeniu sveta. Nehľaďte však len na vlastné úspechy,“ vyjadril sa vo svojej odpovedi Gates.

Zamerať by sme sa mali na zdroje energie či na výrobu nových materiálov

Ďalší z účastníkov výzvy sa ho opýtal, aké technológie podľa neho zohrajú dôležitú úlohu v boji proti klimatickým zmenám. Na to Gates odpovedal, že ich do budúcnosti budeme potrebovať veľa. Človek by sa mal napríklad zaoberať otázkou produkcie syntetického mäsa, výrobou nových stavebných materiálov, ale aj tým, ako čo najefektívnejšie uskladňovať a využívať energiu. Pozornosť by sme mali venovať aj myšlienkam a nápadom, ktoré sa zdajú byť na prvý pohľad úplne bláznivé.

Ďalšieho z užívateľov zaujímalo, čo môžu robiť úrady v mestách, aby prispeli k zlepšeniu situácie. Podľa Gatesa je riešením napríklad nahrádzanie bežných autobusov elektrickými. Tie nielen šetria prírodu, ale sú výhodnejšie aj po ekonomickej stránke.

Ľudí zaujímalo aj to, aký najlepší scenár môžeme očakávať v prípade, ak nič neurobíme. Podľa Gatesa však nie je múdre očakávať dobré scenáre, ak nezačneme klimatické zmeny riešiť čo najskôr. Ak sa nič neurobí, ekosystémy v prírode jednoducho skolabujú. Napríklad, zvieratá začnú hromadne migrovať z oblastí, ktoré už viac nie sú obývateľné.