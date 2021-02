E-športom sa počas pandémie darí. Koľko zarábajú najlepší hráči a celé odvetvie?

E-športy sú jedným z mála športových odvetví, ktorým sa počas tohto ťažkého obdobia darí a generujú veľké zisky. To však neznamená, že ich kríza nepoznačila, ba práve naopak.

Pamätáte si, ako vám rodičia kedysi hovorili, že hraním počítačových hier sa neuživíte a radšej by ste sa mali venovať niečomu užitočnejšiemu? To už niekoľko rokov neplatí a profesionálnym gamingom sa dajú zarobiť viac než slušné peniaze. Aby ste k ním ale prišli, musíte hrať na veľmi vysokej úrovni, čo si vyžaduje mimoriadne tvrdý tréning a desiatky tisíc hodín strávených v danej hre, čo zrovna nie je najjednoduchšie.

Vrcholoví e-športovci často trénujú 8 a viac hodín denne, aby dosiahli požadované výsledky. Zastrešujú ich veľké organizácie, s ktorými majú podpísané zmluvy a posielajú im platy. Je to v podstate ako každý iný šport. Pomáhajú im tréneri, analyzujú sa zápasy, vymýšľajú nové taktiky a podobne.

Keďže títo hráči strávia väčšinu dňa za počítačom, sú pre nich veľmi dôležité aj fyzické aktivity. To znamená, že rovnica e-športovec = obézny človek so zlou životosprávou už dávno neplatí. Medzi najpopulárnejšie hry patria klasiky ako Dota 2, League of Legends či CS:GO, ale aj novinky ako Fortnite, PUBG, Rainbow Six Siege a podobne. Toľko k úvodu pre čitateľov, ktorí sa do témy nevyznajú.

E-športy a pandémia

Hranie počítačových hier má oproti ostatným športom jednu veľkú výhodu. Bez akýchkoľvek problémov sa môže presunúť do online prostredia, čo sa v súčasnej situácii veľmi hodí. Do roku 2020 to fungovalo tak, že kvalifikácie na veľké turnaje sa konali online, no hlavná súťaž prebiehala za prítomnosti divákov na štadiónoch. Situácia sa ale zmenila a organizátori boli nútení tento fungujúci formát prekopať.

Ani pri hraní online ale nie je jedno, či hráte proti niekomu, kto sa nachádza na druhej strane zemegule, alebo len vo vedľajšom meste. Servery sú totiž rozmiestnené rôzne a vždy treba nájsť taký, ktorý je pomerne blízko k obom súťažiacim. Napríklad v hre Counter Strike: Global Offensive tento problém vyriešili tak, že rozdelili scénu na regióny.

Medzi dva najväčšie tak patria európsky a americký, no drvivá väčšina TOP tímov sa nachádza v Európe. Súťaže na starom kontinente sú tým pádom divácky oveľa atraktívnejšie a logickým výsledkom toho sú aj väčšie zisky, tým pádom väčšie ceny pre víťazov aj viac bodov do celosvetového rebríčka.

Najlepšie americké tímy sa preto museli presťahovať do Európy a tie, ktoré si to nemohli dovoliť, zostali znevýhodnené. Je to pre nich krutá realita, s ktorou nemôžu nič spraviť. Majú jednoducho smolu. Stále sú na tom ale lepšie než austrálsky región, kde proti sebe dookola bojujú tie isté 4 mužstvá. V tomto prípade sa absolútne stráca motivácia a je veľmi frustrujúce, že hoci váš tím stále vyhráva, v rebríčku sa prepadá.

Organizátori ďalej museli vymyslieť nové spôsoby, ako predísť podvádzaniu. Hráči si preto musia do svojich počítačov nainštalovať špeciálny softvér, mať po celý čas zapnutú webkameru a ich tímová komunikácia je sledovaná.

Viac divákov

V krajinách sa vo veľkom zavádzajú lockdowny a ľudia si hľadajú nové formy krátenia voľného času. Mnoho z nich takto našlo práve e-športy. K pravidelným divákom sa tak pridali aj takí, ktorí sa elektronickým športom po nejakej dobe vrátili, alebo sú úplní nováčikovia. Toto odvetvie má preto tendenciu stále rásť a približovať sa bežným športom, hoci sú skupiny ľudí, ktorým sa to nepáči.

Podľa štúdie portálu PwC až dve tretiny ľudí do 35 rokov hrali alebo sledovali počas lockdownu nejakú počítačovú hru. Služby ako Twitch, YouTube a Facebook sa preto mohli radovať narastajúcim číslam. Pravidelné štatistiky tvrdia, že kým za prvý štvrťrok 2020 ľudia napozerali 4,8 miliárd hodín herného obsahu, za druhý kvartál už toto číslo predstavovalo neuveriteľných 7,6 miliárd. Ide o takmer 37-percentný nárast.

K téme sa pre portál Deloitte vyjadril aj Ralf Reichert, šéf organizácie Electronic Sports League (ESL), ktorá patrí medzi tie najväčšie na celom svete a organizuje turnaje vo viacerých hrách. Zároveň tiež oceňuje hráčov za to, ako rýchlo sa dokázali prispôsobiť novým podmienkam.

Reichert ale nesúhlasí s tvrdením, že e-športy sú pasované za víťazov súčasnej krízy. Zvýšili sa im síce počty online divákov a tržby z predaja oblečenia či iných doplnkov, no stratili peniaze na sponzoroch a najmä na lístkoch. Veľmi preto pocítili absenciu fyzických turnajov. Želá si, aby sme vírus čo najskôr vykynožili a mohli sa vrátiť k pôvodnému formátu súťaží.

Koľko sa v e-športoch zarába?

Hráči na vrcholovej úrovni sa na malé platy rozhodne nemôžu sťažovať. Tie sa na spodnej hranici pohybujú v tisíckach eur mesačne, do čoho ešte nie sú započítané odmeny z turnajov, rôzne spolupráce so značkami a podobne.

Ako príklad uvádzame organizáciu Cloud9, ktorá v septembri minulého roka vybudovala nový CS:GO tím, ktorý má bojovať o najlepšie priečky. To, že zatiaľ ide o veľké sklamanie je jedna vec, ďalšia sú však platy. Cloud9 sa totiž rozhodli spraviť doteraz nevídaný, veľmi transparentný krok a verejnosti ukázali odmeny svojich „ostrostrelcov“.

Cloud9 Unleash the Colossus ☄ 🔹Player: Alex 'ALEX' McMeekin 🔹Role: Captain / IGL / Rifler 🔹Contract length: 3 year deal (Starting 09/09/2020) 🔹Deal Value: $1,650,000 🔹Press: https://t.co/Lx8eNsme5l pic.twitter.com/I4FzcLxoem — C9 HenryG (@HenryGcsgo) September 10, 2020

Najviac z päťčlenného zoskupenia si prilepší Alex „ALEX“ McMeekin, ktorého 3-ročná zmluva má hodnotu 1 650 000 amerických dolárov, čo predstavuje zárobok skoro 46-tisíc mesačne. Jeho turecký Özgür “woxic” Eker takisto dostane 39-tisíc dolárov mesačne. Treba však dodať, že ide naozaj o hráčov, ktorí patria k absolútnej špičke.

Počas písania tohoto článku došlo k nečakanej zmene. Cloud9 a Özgür “woxic” Eker sa totiž po vzájomnej dohode rozhodli vypovedať zmluvu a woxic sa stáva voľným hráčom. Informáciu priniesol portál HLTV.org To len svedčí o nekonzistentnosti scény a obrovskom tlaku, ktorý je vyvíjaný na hráčov. Stačí jeden alebo dva nepodarené turnaje a veľmi ľahko vás môže nahradiť niekto iný.

Čo sa týka zárobkov za celú kariéru, tam kraľuje Dota 2. Johan „N0tail“ Sundstein a jeho skoro 7 miliónov dolárov sú absolútnymi kráľmi tohto rebríčka. Celkovo až 29 z prvých 30 miest patrí Dote 2, čo je až neuveriteľné.

Zahanbiť sa nenechal ani legendárny slovenský sniper Ladislav „GuardiaN“ Kovács. Ten za svoju bohatú kariéru v CS:GO hájil farby viacerých tímov, vyhral desiatky turnajov a na účet mu údajne pribudlo vyše 804-tisíc dolárov, čo ho stavia na 128. miesto rebríčka. Mnohí ho ale vyhlasujú za najlepšieho snipera všetkých čias.

Treba ale dodať, že tieto čísla predstavujú len takzvané „prize money“, čiže odmeny z turnajov. Nie sú sem zarátané ich bežné mesačné platy, peniaze od sponzorov, z nálepiek a podobne.

Celkové zisky

Podľa pôvodných predpovedí mali elektronické športy za rok 2020 vygenerovať celkový zisk 1,1 miliardy dolárov. Do toho však prišla pandémia a mierne sa to zmenilo.

Portál statista.com uverejnil informáciu, že celkové zisky sa nakoniec vyšplhali na 950 miliónov, z čoho až 584,1 miliónov predstavovalo sponzorstvo. Ďalších 163 miliónov je z mediálnych práv, a napríklad predaj oblečenia a lístkov zarobil len 52,5 milióna dolárov.