Takto bude vyzerať Crash Bandicoot v mobilnej hre. Jej vydanie je už za dverami

Vydanie mobilnej verzie slávnej „behačky“ Crash Bandicoot určenej na tablety a smartfóny, sa blíži. Spolu s oficiálnym uvoľnením hry na všetkých trhoch tvorcovia mobilnej hry z developerského štúdia King zverejnili na YouTube ukážky štyroch nových levelov.

Crash Bandicoot: On the Run! nájdu hráči v obchodoch Google Play a AppStore už na jar budúceho roku, preto sa štúdio King rozhodlo trošku viac pridať na marketingovej kampani.

Nálož nových zábavných levelov

Nie je tajomstvom, že okrem starých známych levelov z verzie hry na PlayStation, sa hráči môžu tešiť aj na niekoľko noviniek. Tými bude aj štvorica kôl, ktoré doposiaľ nikde nebolo možné hrať a vývojári mobilnej verzie Crasha Bandicoota sa ich rozhodli ukázať v najnovšom gameplay videu na YouTube, informuje web NME.

Štvorica nových levelov ponesie názvy Dino-Might, Sewer or Later, Snow Go a Great Gate. Každý z nich pritom bude mať špecifické herné prostredie. Video si môžete pozrieť nižšie.

V Dino-Might, ako názov napovedá, bude Crash (alebo akákoľvek iná postavčika) utekať pomedzi fosílie dinosaurov a tečúcu lávu. Podľa NME tiež tento názov odkazuje na prehistorické levely, ktoré hráči Crasha Bandicoota poznajú zo série Crash Bandicoot: Warped.

Druhý level s názvom Sewer of Later opäť vzdáva hold starým klasikám z PlayStation a rovno hneď niekoľkým ikonám z pokračovania Crash Bandicoot 2: Cortex Strikes Back. V ňom budú hráči utekať v laboratóriu Dr. Nea Cortexa aj pred armádou agresívnych robotov.

Snow Go bude tradičným šmykľavým levelom odohrávajúcim sa v zime, no a štvrtý, Great Gate, je inšpirovaný úplnou prvou hrou Crash Bandiccot a v ňom sa budú hráči snažiť prekonať obrovskú bránu a dávať si pritom pozor pred rôznymi pascami.

Už na jar 2021 na smartfónoch i tabletoch

Vydanie mobilnej hry Crash Bandicoot: On the Run! je naplánované na jar 2021, konkrétny dátum zatiaľ známy nie je. V obchodoch s aplikáciami Google Play či AppStory si zatiaľ môžete hru predobjednať a po vydaní ju dostanete medzi prvými.

Rovnako, ako nie je známy konkrétnejší dátum vydania, nie je známe ani to, koľko levelov bude v mobilnej verzii hry dostupných. Tieto štyri majú byť novinkami, no nie je vylúčené, že by sme nemohli uvidieť aj ďalšie staré, či nové svety, v ktorých sa Crash ocitne.

