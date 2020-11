Dvom kráľovnám sa podarilo prežiť. Zverejnili detaily likvidácie úľa vražedných ázijských sršňov

Americký štát USA má problém s ázijskými vraždiacimi sršňami, konkrétne so sršňami mandarínskymi (Vespa mandarina). Tento nepôvodný druh sršňov je postrachom pre včely, ktoré sa proti nemu nedokážu brániť. Preto sa proti nemu intenzívne bojuje, pričom pred týždňom sme vás informovali o tom, ako sa podarilo zlikvidovať jedno nájdené hniezdo. Teraz vedci uvideli viac detailov o tejto unikátnej akcii.

Vražedný hmyz desí USA

Nie je jasné, ako sa hmyz do Ameriky dostal, pravdepodobne ale pricestoval v rámci medzinárodných zásielok schovaný medzi tovarom. Sršne sú nebezpečené najmä pre včely, ktorých larvami sa živia. Zvyčajne napadnú celý včelí úľ, kde jedincov zabíjajú tak, že im silnými čeľusťami odstrihnú hlavu a následne vykradnú celý úľ. Sršne pochádzajú pôvodom z Japonska, kde každoročne zomiera niekoľko desiatok ľudí na ich uštipnutie.

Dlhé hľadanie hniezda

Pravdou je, že v štáte Washington sa ich nenachádza veľa. Úrady ale k problému pristupujú zodpovedne a chcú ich zlikvidovať skôr, ako sa im podarí rozšíriť a boj by tak bol oveľa náročnejší.

Preto likvidácia sršnieho hniezda pritiahla veľkú mieru pozornosti. Úspešná akcia však predchádzala veľkej snahe o vypátranie ich hniezda. Ak sa aj totiž podarí spozorovať nejakého sršňa, prenasledovať ho a nájsť samotný úľ nachádzajúci sa zvyčajne v lese je veľmi náročná úloha, informuje portál Science Alert.

Našli ich pomocou lokátora

Na vyriešenie tohto problému sa entomológovia z washingtonského ministerstva poľnohospodárstva spojili s kolegami z federálneho ministerstva poľnohospodárstva a rozhodli sa odchytiť živého sršňa, na ktorého potom umiestnili drobný rádiolokátor.

Po mnohých neúspešných pokusoch, keď lokátor sršeň zo seba dokázal zhodiť, sa im konečne koncom októbra podarilo nájsť úľ. Lokátor ich priviedol k odumretému stromu a tam si entomológovia všimli, ako zo štrbiny stromu vzlietajú a prilietajú mandarínske sršne.

Nasledovalo vysatie sršňov pomocou špeciálneho vákuového vysávača. Peň stromu bol tesne pred svitaním obalený hrubou fóliou, aby sršne nemohli uniknúť cez iný otvor. Následne sa tímu podarilo vysať 85 sršňov a 13 jedincov odchytili živých sieťkou, aby ich mohli skúmať.

Rozrezali strom

To ale nebol koniec príbehu. Obalený strom spílili a previezli do laboratória. Začali ho ochladzovať pre prípad, ak by sa tam nachádzali ešte nejaké živé sršne, informuje washingtonské ministerstvo poľnohospodárstva. Chlad totiž spôsobuje, že sú oveľa menej aktívne.

V rámci prípravy na rozrezanie stromu do neho načerpali ešte oxid uhličitý, aby boli sršne menej mobilné. Následne strom napílili pozdĺžne a neskôr pomocou kovového klinu roztvorili.

Dve kráľovné a robotnice

Tím okamžite začal zhromažďovať sršne, ktoré ostali v dutine. Mnohé z nich boli ešte nažive, ale kvôli hladu a plynu boli neaktívne. Entomológovia tiež objavili viacero vyvíjajúcich sa lariev sršňov a tiež dve kráľovné, čo je takisto významný objav. Našli aj rádiolokátor, vďaka ktorému sa im podarilo úľ objaviť.

Budú pátrať po ďalších

Je dosť možné, že v štáte Washington sa nachádza ešte niekoľko takýchto úľov. Boj proti mandarínskym sršňom tak môže trvať ešte niekoľko rokov. Je dôležité takisto ale zamedziť ich šíreniu do iných štátov, keďže škody na včelstvách, ktoré dokážu spôsobiť, sú enormné.