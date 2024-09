Dva drinky za 139 eur: Návštevníčka podniku v obľúbenej destinácii dostala šialený účet, manažér jej mal vynadať

Ak ešte uvažujete nad dovolenkou pri mori, možno vám do hľadáčika vpálilo Grécko. A niet sa čo čudovať, ponúka nádherné pláže, more s azúrovou vodou, či chutné gastro. Ak sa vyberiete na Mykonos a budete si chcieť dať drink alebo nejakú tú pochutinu v podniku priamo na pláži, mali by ste vedieť o tomto jednom, ktorý sa neteší dobrej povesti. V najnovšej recenzii na portáli TripAdvisor sa spomína priam strašidelný účet za dva nápoje z podniku zvaného DK Oyster, o ktorom ste už možno čo-to počuli.

Zverejnila ho užívateľka, ktorá si hovorí „Yasmine B“, a to len 7. septembra, takže ide o čerstvú skúsenosť. Hneď v úvode upozorňuje, že ak ľudia túto recenziu čítajú, majú brať jej varovanie vážne. Následne opísala svoju negatívnu skúsenosť, ktorú tu počas svojej dovolenky zažila.

Dva drinky a zvláštny poplatok

Začalo to podobne, ako sa spomína aj v mnohých ďalších recenziách spojených s týmto podnikom. „Povedali nám, že ležadlá na pláži sú zadarmo, ak si kúpime nápoj,“ začala. U obsluhy si objednali bez toho, aby dopredu videli nápojový lístok. A to sa ukázalo ako osudová chyba, ktorú neurobili prví.

Na účtenke im vyskočila suma 139 eur za dva nápoje — konkrétne cena jedného alkoholického drinku bola 58 € a nealkoholického 45 €. Okrem toho im bol účtovaný poplatok a netušia, za čo presne. Pravdepodobne za to, že mohli využiť ich ležadlá, aj keď tie mali byť zadarmo.

Žiadali teda vrátenie peňazí a situácia vyústila až do hádky, pri ktorej zasiahol manažér, z podniku ich pred všetkými vyhodil a autorke tejto negatívnej recenzie mal adresovať vulgárnu nadávku, uviedla na TripAdvisore.

Podnik DK Oyster a škandály, s ktorými sa spája