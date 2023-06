Dubaj ponúka výhodné letenky a šialene lacné hotely: Vďaka tomuto „triku” si obľúbenú destináciu užijete a ušetríte tisíce

Pýcha arabského sveta rastie ako z vody a spolu s megalomanskými plánmi láka čoraz viac turistov. Dubaj sa stal mimoriadne obľúbený aj medzi Slovákmi, ktorí toto letovisko vo veľkom vyhľadávajú. Je pravdou, že takýto výlet by vás v hlavnej sezóne vyšiel aj na niekoľko tisíc, no je tu aj iná možnosť.

Mimo sezóny je horúci, no stojí za to

Už v úvode je potrebné napísať, že Dubaj v letných mesiacoch skutočne nezvládne každý, no odhodlaných čaká pekná odmena, ktorá navyše nezabolí ani vaše peňaženky. Cestovanie mimo sezóny sa tu oplatí hneď z niekoľkých dôvodov a my vám priblížime niektoré z nich. V prvom rade nájdete bezkonkurenčné ceny leteniek, ktoré zoženiete aj v sumách do 200 eur. Kým v minulosti sa za takéto peniaze lietalo do Dubaja bežne, v aktuálnom roku to je skôr rarita.

Za 5-dňový augustový výlet stihnete vďaka nízkemu počtu turistov obehať bez väčších radov asi všetky lákavé atrakcie, ktoré budú v danom čase dostupné. Mnoho aktivít sa dá vykonávať „indoorovo“, čiže vás nebude trápiť ani vysoká teplota ovzdušia. Na svoje si prídu aj tí, ktorí budú chcieť nasať prímorskú atmosféru. Krásne nepreplnené pláže vám ponúknu chutné občerstvenie, voda v mori vás kvôli vysokej teplote veľmi neschladí, no záchranou budú zaručene bazény.

V Dubaji má každý lepší rezort k dispozícii minimálne jeden bazén, no veľkou výhodou cestovania mimo sezóny je práve to, že v tomto období si turisti môžu vyskúšať aj ubytovania, ktoré by za bežných okolností neboli v ich finančných možnostiach. Počas výletu v letných mesiacoch ponúkajú aj tie exkluzívnejšie 5-hviezdičkové hotely ubytovanie v cenách od 200-600 eur (cena na 5-7 dní pozn. red.). V sezóne za uvedené zariadenia zaplatíte aj o 150 percent viac.

Áno, v konečnom dôsledku je cestovanie mimo sezóny kvôli vysokým teplotám náročné pre objaviteľov, ktorí by si chceli plnohodnotne vyskúšať všetko, čo Dubaj ponúka, no pre skúsenejších cestovateľov ponúka skutočne skvelé a finančne prijateľné možnosti objavovať tento arabský raj v najlepších hoteloch s najlepšími službami.