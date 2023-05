Zo 749 odvysielaných epizód Simpsonovcov len v jednej chýba meno tvorcu seriálu. Toto je dôvod, prečo

Každá jedna epizóda populárneho animovaného seriálu, ktorý je najdlhšie vysielaným obdobným žánrovým dielom v histórii televízneho vysielania, začína (takmer) rovnako. Po úvodnej zvučke a tradičnom gaučovom gagu nasleduje informácia o troch tvorcoch, ktorí seriál vymysleli. V jednej epizóde ale meno Matta Groeninga chýba. Prečo?

James L. Brooks, Matt Groening a Sam Simon – tri legendárne mená, ktoré sú známe najmä fanúšikom animovaného seriálu (i filmu) Simpsonovci (The Simpsons). Ide o troch tvorcov, ktorí seriál vymysleli a ktorých mená sa v úvodných titulkoch objavujú už od roku 1989. Nebolo to však tak vždy. Existuje totiž epizóda, v ktorej meno Matt Groening uvedené nebolo, píše web Collider.

Epizóda, ktorá spôsobila rozkol

Samozrejme, malo to svoj dôvod a ak očakávate nejaké humorné vysvetlenie, asi vás sklameme. Mohlo za to nedorozumenie medzi trojicou mužov pri tvorbe epizódy s poradovým číslom 18 v 6. sérii, ktorú televízia FOX odvysielala 5. marca 1995.

Epizóda s názvom A Star Is Burns bola o tom, že Springfield hostil svoj prvý filmový festival, keďže bol menovaný najmenej kultúrnym miestom Spojených štátov amerických. Riaditeľkou festivalu bola Marge a obyvatelia Springfieldu mali za úlohu jednotlivé snímky prihlasovať. Porotu Marge zložila z klauna Krustyho, starostu Quimbiho a manžela Homera. Členom poroty bola ale aj štvrtá postavička, ktorú daboval tradičný hosťujúci hlas. No a tu nastal rozkol medzi tvorcami.

Crossover dvoch rozdielnych seriálov

Štvrtým porotcom mal byť renomovaný filmový kritik z New Yorku, Jay Sherman s hlasom Jona Lovitza. Problémom bolo, že Jay Sherman nie je žiadna existujúca reálna osobnosť a nie je ani obyvateľom Springfieldu. Bol hlavným hrdinom iného animovaného seriálu s názvom The Critic, ktorý bol vysielaný 3 sezóny (dve vyšli v rokoch 1994 až 1995, tretia v roku 2000).

Tvorcami tohto sitkomu boli Mike Reiss, Al Jean a James L. Brooks bol výkonným producentom projektu. Navyše, The Critic debutoval na televíznej stanici ABC, pričom Simpsonovci sa odjakživa vysielali na stanici FOX. Malo tak ísť o crossover medzi seriálmi na dvoch rozličných kanáloch a Simpsonovci mali projektu The Critic poslúžiť ako vstupná brána do sveta seriálovej popularity. Napokon sa ale s úspechom nestretol.

Epizódu nestiahli, tak si z nej odstránil meno

Už pri tvorbe predmetnej časti dochádzalo k hádkam medzi trojicou autorov. Groening totiž nechcel dovoliť, aby jeho sitkom poslúžil ako reklamný priestor na seriál, ktorý vysiela konkurenčná stanica. Ďalšími dôvodmi ale boli aj obavy, že si ho diváci budú spájať práve s novým sitkomom, s ktorým nemal absolútne nič dočinenia, a tiež sa mu nepozdávalo to, že týmto sa vlastne potvrdí, že The Critic sa odohráva v tej istej časovej rovine a v tom istom seriálovom svete, ktorý on sám vymyslel a budoval niekoľko rokov.

Groening sa najskôr snažil stanicu FOX presvedčiť, aby epizódu ani neodvysiela, no neuspel. Napokon to dopadlo tak, že jeho meno ako tvorcu bolo vynechané nielen v úvodných, ale aj v záverečných titulkoch. Vynechaný bol aj jeho komentár na bonusových materiáloch na DVD so 6. sériou Simpsonovcov.