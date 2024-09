DPH na knihy bude nakoniec 5 %: Kamenický avizoval, že si posvieti na kníhkupectvá Martinus a Panta Rhei

Návrh konsolidačného balíčka schválila minulú stredu (18. 9.) vláda. Predseda vlády SR Fico po utorkovom (24. 9.) stretnutí s lídrami opozičných strán na tému konsolidácie pripustil ešte možné menšie zásahy do schváleného návrhu i to, že by sa úprava mohla týkať práve kníh.

Článok pokračuje pod videom ↓

Dnes ohlásil túto zmenu práve minister financií Ladislav Kamenický. Ako informuje Denník N, daň na knihy by mala byť 5 % a to spolu s tlačou, časopismi a audioknihami. Tento pozmeňujúci návrh chce podať strana Smer.

V pôvodnom návrhu bola avizovaná DPH na knihy vo výške 23 %, čo vyvolalo vlnu kritiky. Minister Kamenický tiež prizvukoval, že sa pozrie na marže najväčších kníhkupectiev Martinus a Panta Rhei, doplnil Denník N. Kamenický si myslí, že zlepšenie dostupnosti kníh majú v rukách aj najväčší predajcovia kníh na Slovensku, ktorí podľa jeho názoru predražujú ceny.

„Povedal som, že podľa analýzy sa ukazuje, že vyššie príjmové skupiny vynakladajú viac peňazí na knihy. Nikdy som nepovedal, že ľudia s nižšími príjmami nepotrebujú mať knihy,“ zdôraznil Kamenický po kritike jeho návrhu. Ohradil sa voči komentárom, že mu nezáleží na vzdelaní. „Som prvý, kto by chcel čo najmenšiu daňovú záťaž na knihy, som prvý, ktorý si želá čo najviac vzdelanú spoločnosť,“ vyhlásil. Poukázal pritom na to, že pri učebniciach sa DPH znížilo z desiatich na päť percent.