Môžete vyhrať 6-dňový pobyt na najkrajších miestach v Nórsku: Hľadajú sa záujemcovia, ktorí budú ochotní urobiť túto vec

O koncepte hygge ste už iste počuli aj vy. V prípade spoločnosti Opera to znamená zbaviť sa chaosu bežného kancelárskeho stola a užívať si prácu s najkrajšími výhľadmi, aké si len dokážete predstaviť.

Staňte sa hygge testerom

Ako informuje web Euronews, nejeden človek pracuje vo viac či menej chaotickom pracovnom priestore – nedopitá káva, dokumenty či papieriky s poznámkami, čo nesmiete zabudnúť urobiť. Predstavte si však, že by ste také pracovné prostredie mohli vymeniť za výhľad na polárnu žiaru.

Presne to ponúka nórska spoločnosť Opera. Spoločnosť hľadá „testerov hygge“. Ich úlohou by bolo vyskúšať stoly hygge umiestnené na niektorých z najúžasnejších miest v rôznych kútoch Nórska. Napríklad by ste sa na 6 dní mohli ocitnúť v súkromnej chatke, pričom Opera zabezpečí letenky aj pozemnú dopravu na miesto. Počas pobytu je úlohou ľudí testovať, do akej miery ich výkon dokáže ovplyvniť to správne pracovné prostredie.

Lokality, ktoré vám vyrazia dych

„Vyvíjame prehliadač, ktorý vystihuje škandinávsku podstatu jednoduchého, nenáročného života. Ten pomáha používateľom sústrediť sa na to najdôležitejšie,“ informuje Opera. Škandinávske krajiny sú týmto konceptom známe, Opera však chce, aby ho na vlastnej koži mohol okúsiť ktokoľvek. „Hygge“ označuje útulnosť, spokojnosť, pohodlie a priateľskosť. Využíva ho nórska aj dánska kultúra, no v tej dánskej označuje najmä láskyplný domov. Pod týmto pojmom sa však rozumie aj prítomnosť v danom okamihu.

Opera chce hygge preniesť aj do pracovného sveta. Súčasťou projektu sa môže stať 10 šťastlivcov, ktorí budú testovať 5 hygge lokalít. Záujemcovia sa môžu prihlásiť na rôzne dátumy. Napríklad, v čase od 18. do 23. marca bude jeden z testerov hygge pozvaný do Lysefjordu, lokality známej nádhernými fjordmi.

Vybraní záujemcovia si budú môcť vychutnať kúpanie vo vodopádoch, pešiu turistiku a výlety loďou. Od 25. do 30. marca zas bude voľné miesto v Lofotene, kde možno budete mať šťastie a budete si môcť pozrieť polárnu žiaru v plnej kráse. Záujemcovia sa môžu hlásiť cez web Opery, kde je okrem iného potrebné kreatívnym spôsobom uviesť, prečo sa chcete stať hygge testerom. Prihlášky je možné posielať do konca februára.