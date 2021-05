Zbytoční hviezdni hostia a veľa emócií: V špeciálnej časti Priateľov dostal priestor aj Slovák

Udalosť, na ktorú čakal celý svet, konečne nastala. Návrat šestice najznámejších televíznych priateľov si nenechajú ujsť milióny fanúšikov po celom svete. Je však (napokon) viac ako hodinový špeciál kultového sitkomu hodný vašej pozornosti, alebo ide len o preplácanú prehliadku toho, kto a ako veľmi zostarol, má za sebou najviac plastických operácií a sláva sa na ňom podpísala najviac?

Pokiaľ ide o zodpovedanie oboch predchádzajúcich otázok, tak odpoveď je pre obe áno. Bonusovú časť sitkomu Priatelia (Friends), ktorá len dnes dorazila na streamovaciu platformu HBO GO, sa vidieť oplatí. A, žiaľ, áno, je to vo väčšine prípadov len o pohľadoch na to, kam sa herci posunuli a o ich spomienkach na éru nakrúcania sitkomu. Mnohí to očakávali, no aj napriek tomu sa na tento dlho očakávaný bonusový diel tešili. Tých 100 minút materiálu, ktoré sa napokon objavili naprieč streamovacími platformami spoločnosti HBO, však v mnohých pasážach sklamali. Aké je teda stretnutie šestice priateľov pred kamerami prvýkrát po 17 rokoch?

Pokúsim sa to zhrnúť v niekoľkých vetách bez spoilerov. Pokiaľ si ale nechcete nechať pokaziť prekvapenie, v čítaní ďalej radšej nepokračujte. Sem-tam sa totiž niečo môže vyskytnúť.

Výsledok poteší len skalných fanúšikov

Zámer tvorcov bol jasný od začiatku – priviesť opäť pred kameru šesticu hercov, ktorí Priateľov stvárnili. Jennifer Aniston (Rachel), Courteney Cox (Monica), Lisa Kudrow (Phoebe), Matt LeBlanc (Joey), Matthew Perry (Chandler) a David Schwimmer (Ross) sa spoločne v jednej miestnosti a pred kamerami nestretli od finále seriálu v roku 2004. Odvtedy ubehlo dlhých 17 rokov a fanúšikovia počas celej tej doby vyslovovali zbožné priania o aspoň jednorazovom pokračovaní seriálu.

Raz za čas sa naprieč médiami správy o návrate seriálu v nových častiach kde-tu objavili. Vždy ale išlo o nepravdivé informácie. Až ten jedenkrát, keď správu o návrate potvrdila ústredná šestica na svojich instagramových profiloch. Vtedy sa srdcia všetkých fanúšikov Priateľov naplnili čírou radosťou. Viem to, pretože som bol jedným z nich.

A ani mne v tej chvíli (a prakticky do posledného momentu, kým som nestlačil tlačidlo Play v prehrávači na HBO GO) nevadilo, že nepôjde o priame pokračovanie, ale niečo ako dokumentárny hodinový špeciál, kde sa moje obľúbené postavy opäť stretnú a budú spomínať na nakrúcanie seriálu, ktorý dodnes môžem pozerať stále dookola a smiať sa na tom, čo som videl už niekoľkokrát. Očakávania boli aj napriek vopred známemu formátu bonusovej epizódy seriálu (a verím, že nielen v mojom prípade) vysoké. O to viac, keď bol zverejnený vôbec prvý trailer toho, čo všetko nás v nej čaká.

Dnešný deň som mal v diári poznačený tou najvýraznejšou farbou, akú som našiel. Bolo to pre mňa niečo ako sviatok. Po stlačení ikony Play mnou začali lomcovať emócie. Nadšenie, nostalgia, radosť… Toto všetko, verím, som necítil len ja, ale aj mnohí ďalší. Po úvodných scénach špeciálu, ktoré značia zaujímavú stominútovku, však zrazu dochádza k prestrihu a z legendárneho štúdia Stage 24, kde sa Priatelia jednu celú dekádu nakrúcali, sú diváci presunutí na mini pódium pred ikonickú fontánu. Sedia medzi ňou a mnohopočetným publikom na rovnako legendárnom gauči z kaviarne Central Perk. Víta ich moderátor večera, otravný Brit James Corden. Náhle sa tak ocitáme (ako už bolo zrejmé z traileru) akoby uprostred talkshow, v ktorej sa bude len spomínať. A v tomto momente sa moja nervozita, či to napokon dopadne dobre a bez sklamaní, začína stupňovať.

Silené stretnutie?

Nápad dať opäť dohromady šesticu hercov jedného z najlepších sitkomov v histórii televíznej zábavy nebol vôbec zlý. Prvotné synopsy aj trailer naznačovali, že by to aj mohlo fungovať. Mnohí ale očakávali možno niečo iné, a preto budú zrejme z výsledku sklamaní.

Na túto špeciálnu epizódu čakali kvôli koronavírusovej pandémii fanúšikovia viac ako rok. Celú túto dobu mohol tím tvorcov riadne celý koncept premyslieť. V rukách ale mali akoby silnú zbraň, ktorú nevedeli, ako majú použiť. Potenciál toho celého nevyužili a to, čo mohlo vyzerať ako pekný spomienkový dokument popretkávaný súčasnosťou i minulosťou, preplácali chaosom, ktorý postráda celistvú formu.

Reunion Priateľov je tak v konečnom dôsledku jedným veľkým chaosom. Raz sme v štúdiu Stage 24, kde spolu s hercami spomíname na jednotlivé epizódy a zisťujeme, že si z tých desiatich rokov pamätajú akosi málo. Potom sme zrazu na pódiu v talkshow, kde sledujeme šesticu ako odpovedá na už dávno zodpovedané otázky otravnému Cordenovi, ktorý je zo stretnutia nadšený viac, než herci samotní.

Po celý ten čas som sa nemohol zbaviť pocitu, že šestica Priateľov je v týchto scénach akoby nasilu. No čo je smutnejšie, v ostatných scénach zas pôsobili neskutočne umelo. Vyvstáva tak a je na mieste otázka, či sa herci naozaj pred kamerami chceli stretnúť kvôli fanúšikom a kvôli tomu, že sa už dlho nevideli, alebo to spravili len pre peniaze. Každý z nich mal totiž zinkasovať za účinkovanie v špeciáli rovný milión dolárov, čo je dosť vysoká suma na to, ako vo výsledku vyzerá a pôsobí.

Príliš veľa zbytočných hostí

Jednotlivé spomienky hercov sú popretkávané výpoveďami trojice tvorcov – Marty Kauffmann, Davida Crana a Kevina Brighta. Tí spomínali, ako samotný sitkom vznikol, čo všetko za tým stálo a ako hlavných hrdinov hľadali na castingoch. Aj tieto informácie už ale tí najvernejší fanúšikovia vedeli. Nedostali sme tak absolútne nič nové, možno len zopár doposiaľ nikdy nevydaných záberov zo zákulisia nakrúcania niektorých častí sitkomu.

V konečnom dôsledku tak bonusová časť pôsobí ako niečo zbytočné. To ale tak celkom nie je pravda. Je pozoruhodné, že tvorcovia mali viac ako rok času na to, aby celý koncept dôsledne vymysleli a výsledok pôsobí ako veľmi rýchla zlátanina niekoľkých hodín materiálu, ktoré bolo potrebné vtesnať do 100 minút. Vznikol z toho chaos, v ktorom dostávajú priestor namiesto pestrej plejády hosťujúcich hercov zo seriálu známe osobnosti, ktoré v seriáli ani neúčinkovali a ich úlohou je len spomínať, prečo Priateľov zbožňujú.

Odhliadnuc od všetkého negatívneho, to celé ale malo aj svetlé momenty. Potešil (aj keď na môj vkus príliš krátky) návrat ku kultovému „kvízu“, v ktorom Monica a Rachel prišli o svoj byt. Tentokrát s celkom inými otázkami a mohlo ich byť pokojne aj viac. Dokonca aj špeciálne čítanie scenárov k vybraným scénam v súčasnosti či pohľad na pokazené zábery, ktoré verní fans už tisíckrát videli na YouTube.

Obyčajní ľudia rozcítia divákov viac, ako hviezdy. Priestor dostal aj Slovák

Trailer sľuboval emócie a momenty, ktoré vás pri spomínaní doženú k slzám. Áno, pár ich tam je, paradoxne to boli ale výpovede fanúšikov, ktorí dostali priestor a prezradili, čo pre nich Priatelia ako popkultúrny fenomén znamenajú, čo ma naozaj rozcítilo. O to viac, keď priestor dostal aj fanúšik Attila zo Slovenska (ako sa tam, do r*ti, dostal?)!

Ak by som to mal zhrnúť do posledného odseku, tak Friends Reunion je produktom pre tých najskalnejších. Neurazí, no ani nenadchne a dokonca vo vás aj vzbudí emócie. Priatelia sú kultovým produktom právom. Tento špeciál bol ale z môjho uhla pohľadu trošičku krokom vedľa. Nebyť niektorých zbytočných prekvapení a lákadiel v podobe celebrít ako Justin Bieber, Lady Gaga, David Beckham, tej juhokórejskej chlapčenskej skupiny a ďalších, ktorí tam vlastne ani nemali čo hľadať, a keby dostali podstatne väčší priestor niekdajšie hosťujúce hviezdy v sitkome, bolo by moje hodnotenie a aj celkový zážitok niekde úplne inde. Takto je to len narýchlo zbúchaná práčka peňazí, na ktorú sa veľmi rýchlo zabudne.

Knižky o Priateľoch vám dajú viac, než toto, ale zas na druhú stranu, nostalgia mnou lomcovala počas celých 100 minút. A snáď to už bola posledná bodka za Priateľmi.