Dominika Kavaschová už viac nemohla zostať ticho. Pre fanúšikov má ostrý odkaz, ktorý sa mnohým ľuďom páčiť nebude

Byť známou osobnosťou so sebou prináša rôzne výhody i nevýhody. Svoje o tom vie azda každý, kto sa dostal do povedomia verejnosti. Niekedy však za nepríjemné incidenty nemôžu len kritici, ale aj fanúšikovia danej osoby.

Ako zachytil portál Diva.sk, herečka Dominika Kavaschová sa rozhodla prihovoriť fanúšikom na sociálnej sieti, aby im vysvetlila, že existujú nejaké hranice. Za jej slovami sa očividne skrýval nepríjemný zážitok, ktorý ju donútil konať a vysvetliť ľuďom, že aj známe osobnosti potrebujú osobný priestor.

Poslala im jasný odkaz

Herečka na sociálnej sieti vysvetlila, čo jej prekáža na stretnutiach s fanúšikmi a vysvetlila, že hoci si váži to, že ju ľudia majú radi, neznamená to, že jej fanúšikovia sú rovno jej najlepší kamaráti.

„Prosím vás, ľudia, ktorí ma máte radi a stretnete ma na ulici, ja viem, že máte pocit, keď ma sledujete v telke a na Instagrame, že sa poznáme odjakživa, ale nie je to pravda,“ začala Dominika a pokračovala: „Trošku slušnosti by to chcelo a rešpektu voči môjmu osobnému priestoru. Myslím to v dobrom, ja si vážim vaše sympatie, som za ne neskutočne vďačná, ale prosím, netykajme si hneď z fleku a už vôbec ma nestískajte a nepusinkujte, kým vám ja sama nedám impulz. Verte mi, že keď ja sama pocítim nejakú „konekšn“ a bezpečie, urobím to sama, ale naozaj to nie je úplne okej. Predstavte si vás na mojom mieste. Nemyslím si, že by vám to bolo úplne jedno.“

„Nevravím, sú stretnutia, ktoré sú inšpiratívne, čarovné a aj ja sama sa hneď cítim, že je to vončo, ale taktiež sú stretnutia, kde ma bez zábran chytíte a fyzicky sa na mňa nalepíte a nie je mi to príjemné. Sú isté hranice. Ďakujem za pochopenie. Ďakujem za rešpekt,“ dodala herečka.