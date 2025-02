Dominika Cibulková by mohla byť ukážkovým príkladom pre všetky mamy. V rodičovstve zdôrazňuje dôležitú vec

Kedysi vkladala všetku svoju energiu do tréningov a tenisových súťaží, dnes ju smeruje na prioritu číslo jeden vo svojom živote. Tou je starostlivosť o dve rozkošné deti, ktorým sa snaží vštepovať, aké sú dôležité a správne životné hodnoty a čo by si mali vážiť. Pochopiteľne, že výchova ratolestí nie je jednoduchá, no Dominika to už má premyslené, aspoň čo sa týka toho, ktorým smerom by ich chcela viesť.

Bývalá tenistka sa snaží Jakubkovi a mladšej Ninke ukázať, čo je v živote naozaj dôležité. Chce ich upozorniť, že nič nedostanú len tak a ak chcú v živote niečo dosiahnuť, musia pre to aj niečo spraviť. Ako sa hovorí, pečené holuby nepadajú do úst. Aj to sa snaží dvojnásobná mamička Dominika Cibulková tlmočiť svojim deťom a zároveň ich informovať o tom, čo im pomôže na ceste za úspechom. Ako prezradila v rozhovore pre portál Šport24, ide zároveň o hodnoty, ktoré im chce odovzať.

Prečo je podľa nej šport dôležitý?

Zdá sa, že Dominika je priam ukážkovou mamou. Nezaháľa, a už teraz pracuje na tom, aby si jej deti dôležité veci v živote vážili. Zdôrazňuje hlavne disciplínu, ktorá je podľa nej podstatná. „Preto sa ich snažím dávať na športy, aj keď ich nemusia robiť profesionálne, ale proste nech vedia, že zodpovednosť, disciplína, ale aj počúvať trénerov a rešpektovať autority je veľmi dôležité,“ priznala Dominika.

V súčasnosti robí Jakubko už niekoľko športov. To isté má v pláne aj čo sa týka Ninky, hoci zrejme s ňou bude veľa práce, keďže naznačila, že je trošku väčšie „číslo“ než syn. „Ale myslím si, že určite je veľmi dôležité dávať im tie správne hodnoty do života,“ prízvukovala opäť bývalá tenistka a zároveň prezradila, čo jej pomohlo dosiahnuť úspech. Nebola to len drina, vpred ju poháňala tiež podpora blízkeho človeka.

„Ninka je síce malinká, ale malému sa snažím povedať, že za tým, že sa máme dobre, stojí drina jeho maminy. Bola veľmi úspešná a tatino bol pri nej a pomáhal jej. A je to proste tým, že sme tvrdo „makali“, a že to nie je jednoducho len tak,“ uviedla.

Je výborné, ak ich chce Dominika naučiť, že v živote nič nedostanú zadarmo. Mnoho dnešných detí žije v domnienke, že úspech sa dostaví sám. Veľký omyl. Bývalú tenistku vytvaroval šport do podoby, v akej je teraz. Ak také budú aj jej deti, je možné, že dosiahnu v živote veľké veci.