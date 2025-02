Táňa Pauhofová prezradila netradičnú vec o dcérke, ktorá je iná ako ostatné deti. Tento zážitok odrovná každého rodiča

Už sú to tri roky, čo jednej z najznámejších slovenských herečiek zmenil život jej malý uzlíček radosti. Dcérka Míla jej spestrila život, ktorý venovala práci. Doteraz si zahrala v mnohých veľkých filmoch, vrátane Všetko alebo nič od Evity Urbaníkovej alebo Šťastný nový rok. Okrem toho stvárnila širokú škálu postáv na divadelných doskách. Dcérka jej však ukázala, aký môže byť život krásny aj mimo kamier a obecenstva.

Prioritou umelkyne Táni Pauhofovej je v súčasnosti Míla, ktorej venuje maximálnu pozornosť. Tú vychováva s manželom Jonatánom Pastirčákom, ako informoval portál Koktejl, a obaja z nej majú veľkú radosť. Hoci o výchove Míly nezvykne príliš hovoriť, tentokrát spravila výnimku. Očividne má na ňu prostoreká a vtipná Adela Vinczeová pozitívny vplyv. Jednu z najobsadzovanejších slovenských herečiek vyspovedala vo svojej tolkšou Trochu inak.

Namiesto knižky rozpráva Míla

Táňa rozosmiala moderátorku i divákov svojím rozprávaním o dcérke, ktorá vlastnej mame nedovolí čítať knižku pred spaním. Zatiaľ čo iné deti rady zaspávajú pri hlase svojej mamy a rozprávku na dobrú noc považujú za niečo príjemné, rozkošná Míla uprednostňuje čosi iné. „Napríklad ja by som jej aj rada čítala. Ona si povie, že čo,“ začala herečka, no ako ďalej pokračovala, aj keď začne niečo čítať, dlho to tak nevydrží.

„Začneme čítať a ona mi povie, že teraz Míla bude hovoriť, ako to bolo. A spustí sa nekonečný monológ, ktorý trvá jeden až jeden a pol hodiny, počas ktorého vlastne prepája všetky tie príbehy so svojimi zážitkami z dňa,“ prezradila herečka, ktorá sa jej zakaždým snaží dať najavo, ako ju počúva a aká je prekvapená tým, čo zažila. „Ó, áno? To je fantastické,“ hovorieva jej na to Táňa. „Áno, niečo fantastické. A teraz počúvaj, ako to bolo,“ odpovie jej Míla, pričom podľa herečkiných slov nasleduje ďalšie hodinové rozprávanie jej dcérky.

Uspí seba i mamu