Dokážete urobiť toto gesto? Jednoduchý test môže odhaliť, či sa vo vašom tele ukrýva tichý zabijak

Aneuryzma aorty je každoročne zodpovedná za tisícky úmrtí. Jej včasné odhalenie môže človeku zachrániť život. Odborníci preto prišli s testom, ktorý môže odhaliť, či aneuryzma môže ohrozovať aj vás.

Ohrozuje tisícky ľudí

Ako informuje web Science Times, v roku 2021 výskumníci publikovali v časopise American Journal of Cardiology štúdiu o jednoduchom teste s využitím palca a dlane, ktorý môže potenciálne informovať o riziku skrytej aneuryzmy aorty. To môže pomôcť identifikovať tisíce prípadov ročne. Aneuryzma patrí do zoznamu najčastejších príčin náhleho úmrtia. Skoré odhalenie môže lekárom pomôcť včas zasiahnuť, napríklad operáciou.

John A. Elefteriades, významný chirurg z Yaleovej univerzity a autor štúdie, v tlačovej správe uviedol, že hlavnou výzvou pri riešení aneuryzmy aorty je identifikovať rizikové osoby skôr, ako aneuryzma praskne. Elefteriades a jeho kolegovia už dve desaťročia používajú test palca a dlane na hodnotenie pacientov, ktorí môžu byť náchylní na aneuryzmu, ale presnosť tohto testu nebola až donedávna hodnotená v klinickom prostredí.

Navrhovaný test, ktorý vyvinuli odborníci z Aortálneho inštitútu v nemocnici Yale New Haven, zahŕňa jednoduché gesto rukou, pripomínajúce znak „stop“. Osoba dostane pokyn, aby čo najviac ohla palec cez dlaň. Ak palec presahuje okraj dlane, môže to znamenať prítomnosť skrytej aneuryzmy. Môže to byť znakom toho, že človek môže mať predĺžené kosti a uvoľnené kĺby, čo by mohlo svedčiť o ochorení spojivového tkaniva. To môže postihovať rôzne časti tela vrátane aorty.

Učia to aj mladých medikov

Zistenia boli uvedené v štúdii, ktorá analyzovala údaje od 305 pacientov, ktorí podstúpili operáciu srdca pre rôzne ochorenia, ako je napríklad aneuryzma či operácia chlopní. Vedci spresnili, že nie každý, kto má pozitívny výsledok testu palca a dlane, je nositeľom aneuryzmy, uviedol New York Post.

Aneuryzma zvyčajne postupuje pomaly v priebehu niekoľkých desaťročí a pozitívny test by nemal vyvolávať okamžitú paniku. Výskumníci zistili, že hoci väčšina pacientov s aneuryzmou nemala pozitívny výsledok tohto testu, ľuďom, ktorí ho mali, hrozilo vyššie riziko, že sa v ich tele aneuryzma ukrýva.

Na základe týchto zistení Elefteriades a jeho tím odporúčajú zaradiť test palca a dlane do rutinných lekárskych vyšetrení. Platí to najmä u osôb s rodinnou anamnézou aneuryzmy aorty. Sú presvedčení, že zvýšenie povedomia o tomto teste by mohlo pomôcť identifikovať tichého zabijaka a zachrániť množstvo životov. Elefteriades a jeho kolegovia vyučujú test palca a dlane na lekárskych prednáškach a používajú ho u osôb, ktoré môžu byť ohrozené aneuryzmou.