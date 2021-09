Dokážete určiť botanické názvy týchto plodín? Tento kvíz zvládne na 100 % iba málokto

Často si to ani neuvedomujeme, no bežné potraviny, ktoré nakupujeme pod akýmisi “komerčnými” názvami, sa v skutočnosti volajú inak. Z hľadiska slovenského jazyka to ale nie je problém, keďže sú často tieto názvy kodifikovanými slovami. Avšak, ak by sme sa chceli vyjadrovať presne, mnohé názvy, ktoré používame na pomenovanie plodín rastlín, nie sú správne.

Spoznáte, aké sú presné názvy týchto plodín? Otestujte sa! Ak sa vám tento kvíz páčil, vyskúšajte aj ďalšie v našej sekcii.