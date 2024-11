Dodržiavajte pravidlo 10-90: Týchto jednoduchých zvykov sa držia aj miliardári, ušetríte vďaka nim najviac peňazí

Nie každý miliardár má zbierku drahých áut a šatník plný kúskov od módnych návrhárov, aký by závidela aj každá modelka. Tí najbohatší neraz vedia, že človek nezbohatne vďaka tomu, že bude peniaze vyhadzovať na zbytočnosti. Na tieto nepísané pravidlá prisahajú mnohí miliardári.

Tajomstvo sa ukrýva v jednoduchosti

Ako píše web Lifehack, podľa miliardárov je dôležité najprv šetriť a až potom míňať. Veria napríklad, že každý by si mal z výplaty odkladať aspoň 10 % a zvyšných 90 % použiť na zaplatenie účtov. Výška percenta sa môže meniť v závislosti od príjmu.

Ďalšie pravidlo znie – udržiavajte svoju domácnosť čo najviac jednoduchú. Miliardári si môžu dovoliť žiť v tých najluxusnejších sídlach, aké si len viete predstaviť a mnohí v nich aj žijú. Warren Buffett však už desaťročia žije v dome, ktorý si v roku 1957 kúpil za 31 500 dolárov (menej ako 30 000 eur). A zdá sa, že má svoj domov rád a nemá potrebu sťahovať sa do megavily za obrovské sumy peňazí len preto, lebo môže.

Mnohí boháči radia využívať verejnú dopravu. Iní zas idú pešo alebo na bicykli všade, kde to je možné, a to napriek tomu, že by pokojne mohli letieť aj helikoptérou alebo si zaplatiť súkromného šoféra, ktorý by ich vyvážal v Bentley. Radšej ale volia napríklad bicykel, ktorý im ušetrí a ešte si aj dožičia trochu pohybu navyše.

Zbytočne drahé hračky

Boháči neraz šetria nielen na doprave, ale napríklad aj na kaderníkoch. Kanadský miliardár David Cheriton pred rokmi prezradil, že odmieta vyhadzovať každých niekoľko týždňov peniaze na holiča, ak si vlasy dokáže ostrihať sám doma. Miliardárov tiež neraz fotografi zachytia v drahých módnych kúskoch od svetoznámych značiek. Niektorí ale vedia, že to jednoducho nestojí za to. Aj Cheriton nosí najradšej obyčajné tričko a džínsy. Aj zakladateľ značky IKEA Ingvar Kamprad sa vyhýba noseniu drahých oblekov vždy, keď je to možné.

David Cheriton is a venture capitalist, and professor at Stanford University. Cheriton introduced, Andy Bechtolsheim, Google’s first investor, to Larry and Sergey. He decided to invest $100,000 of his own cash as the second Google investor. Date: 2008. Networth 2023: $9.4bn. pic.twitter.com/mDvQVZg9wS — Stephen K. Muriithi (@mistermuriithi) February 20, 2023

Warren Buffett zas považuje predražené luxusné predmety za zbytočnosti, z ktorých človeka iba ak rozbolí hlava. Vie, že dôležitejšie ako míňať na drahé hračky, je držať sa rozpočtu a mať svoje financie riadne zorganizované. Chce si byť istý, že jeho práca má zmysel a neplytvá na zbytočnosti.