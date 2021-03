Dočkáme sa niekedy nových dielov Sherlocka? Herec Benedict Cumberbatch prezradil dôležité detaily

Tento rok ubehnú 4 roky od finále úspešného britského kriminálneho seriálu Sherlock. Ten hercovi Benedictovi Cumberbatchovi otvoril dvere do veľkého Hollywoodu a je zbožným prianím fanúšikov, aby sa opäť do tejto postavy vrátil. Pokračovanie v roku 2017 sľúbili aj samotní tvorcovia. Ako je na tom prípadná piata séria dnes?

Aj keď si všetci mysleli, že britský krimi seriál Sherlock sa po finále 4. série dočká pokračovania, napokon tomu tak nebolo. Posledná epizóda s názvom The Final Problem slúžila ako finále celého príbehu Sherlocka Holmesa, no tvorcovia aj herci vyjadrili niekoľko prianí, že by sa pred kameru spoločne v ďalších častiach vrátili.

Chvíľu to aj vyzeralo nádejne, no k nakrúteniu nových dielov napokon nedošlo, keďže Benedict Cumberbatch (Sherlock) aj Martin Freeman (Dr. Watson) boli a aj sú pracovne vyťažení. Možnému pokračovaniu sú však otvorení, prezradil Cumberbatch v rozhovore pre web Collider.

Možnosť 5. série tu je

Spomínaný web zaujímalo, či sa niekedy dočkáme pokračovania seriálového Sherlocka a obľúbený herec podal veľmi neistú odpoveď, ktorá však ale nie je vôbec odmietavá.

„Som tá najhoršia osoba, ktorej sa toto môžete opýtať, pretože sa držím hesla nikdy nehovor nikdy. Ale popravde neviem. Môj harmonogram je veľmi, veľmi plný, rovnako tak aj Martinov a aj ostatných kľúčových hráčov v tomto projekte. Ale ktovie? Možno jedného dňa, ak bude dobrý scenár. A hovorím scenár, pretože by to mohol byť pokojne film a nie seriál, ktovie. Každopádne, teraz ale nie,“ povedal webu Collider.

Pokračovania Sherlocka sa tak možno skutočne jedného dňa dočkáme. Napokon, aj tvorcovia už nie raz potvrdili, že by pokračovanie tohto projektu radi zrealizovali, no obaja hlavní hereckí predstavitelia sú pracovne veľmi vyťažení a akékoľvek dohadovanie je momentálne náročné. Tvorcovia seriálu Mark Gatiss a Steven Moffat dokonca ešte v roku 2014 webu The Independent potvrdili, že zápletku 5. série majú premyslenú, k jej realizácii však z časových dôvodov nedošlo. Treba teda už len veriť, že si všetky dôležité osoby nájdu čím skôr čas.