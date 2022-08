Dočkáme sa ho presne 5 rokov po uverejnení prvej časti. V pokračovaní filmu Joker si zahrá aj Lady Gaga

Speváčka Lady Gaga potvrdila, že si zahrá v pokračovaní filmu Joker. Upútavku k Joker: Folie à Deux uverejnila na svojej sociálnej sieti. Zatiaľ nie je potvrdené, ktorú postavu stvárni, špekuluje sa však, že by si mohla zahrať Quinn.

Článok pokračuje pod videom ↓

Zahrá si v ňom Lady Gaga

Ako informuje portál LAD Bible, Lady Gaga potvrdila, že si skutočne zahrá v pokračovaní filmu Joker – Joker: Folie à Deux. Do kín by sa mal dostať v 4. októbra 2024. Speváčka sa na sociálnej sieti podelila o upútavku. Zatiaľ nie je celkom jasné, ktorú z postáv stvárni. Už niekoľko týždňov sa ale špekuluje o tom, že by to mohla byť Harley Quinn.

Znie to logicky vzhľadom na to, že v každom z filmov z dielne DC vzplanie vášeň práve medzi Jokerom a Harley Quinn. Vzťah je však v komiksoch jednostranný a poriadne toxický, Joker Harley Quinn jej city neopätuje. V minulosti túto postavu stvárnila Margot Robbie.

Joker: Folie à Deux

10.04.24 pic.twitter.com/obp7T9lBFL — Lady Gaga (@ladygaga) August 4, 2022

Harley a Joker sa streli v ústave pre duševne chorých kriminálnikov Arkham Asylum, Harley bola Jokerova psychoterapeutka. Pacient si ju však veľmi rýchlo získa na svoju stranu. Na konci prvej časti filmu Joker sme videli, ako Arthur Fleck (v podaní Joaquina Phoenixa) skončil v Štátnej nemocnici Arkham, no ušiel odtiaľ.

Bude to muzikál?

Podľa The Wrap sa druhý diel bude odohrávať z veľkej časti práve na pôde ústavu Arkham Asylum. Pojem Folie à Deux znamená šialenstvo pre dvoch alebo zdieľané šialenstvo, je teda pravdepodobné, že opäť uvidíme, ako sa bude vyvíjať vzťah medzi Jokerom a Quinn.

Hollywood Reporter informuje, že sa objavili aj špekulácie o tom, že pokračovanie Jokera bude mať podobu muzikálu. Na režisérsku stoličku totiž zasadol Todd Phillips, ktorý režíroval aj film Zrodila sa hviezda, v ktorom taktiež hrala Lady Gaga.

Ak sa podarí dodržať stanovený cieľ a pustiť film do sveta v októbri 2024, pokračovania Jokera sa dočkáme presne 5 rokov po uverejnený prvej časti. Zdá sa však, že pokračovanie bude celkom iné ako temný prvý diel. Všetci tak v napätí očakávajú, či bude stáť za to.