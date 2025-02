Dôchodcovia, neodkladajte si túto povinnosť na poslednú chvíľu. Sociálna poisťovňa varuje pred omeškaním

Každoročne v období od 2. januára do 31. marca žiadajú dôchodcovia Sociálnu poisťovňu (SP) o potvrdenie o vyplatených dôchodkoch v predchádzajúcom roku, a to na daňové účely. Poisťovňa ho väčšinou vyhotoví na počkanie, v niektorých prípadoch to však môže trvať niekoľko dní, čo môže spôsobiť, že klient potvrdenie inej inštitúcii nedoručí včas. Vo štvrtok na to upozornil hovorca SP Martin Kontúr.

Neodkladajte to na poslednú chvíľu

„Sociálna poisťovňa potvrdenia o vyplatených dôchodkových dávkach vydáva už od 2. januára kalendárneho roka. Každoročne odporúča dôchodcom, aby si jeho vyžiadanie neodkladali na poslednú chvíľu a predišli tak zbytočnému zhonu a možným problémom s následným doručovaním. Celoročne si dôchodcovia vybavujú aj potvrdenie o poberaní dôchodku bez uvedenia výšky dôchodku pre bezplatné cestovanie vlakom, ktoré sa vyhotovuje vždy na počkanie,“ uviedol Kontúr.

Požiadať o vyhotovenie potvrdenia o vyplatených dôchodkových dávkach je možné osobne v ktorejkoľvek pobočke SP alebo v informačno-poradenskom centre ústredia poisťovne. Potvrdenie je možné získať aj vyplnením elektronického formulára pre otázky na webe poisťovne, prípadne prostredníctvom elektronickej adresy [email protected] alebo telefonicky na bezplatnej linke 0800 123 123. V takom prípade bude podľa Kontúra potvrdenie zaslané dôchodcovi doporučene na adresu bydliska do troch dní.