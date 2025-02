Jedni tvrdia, že chcela zaujať pozornosť, iní, že je mimoriadne štedrá. Gesto Taylor Swift vyvolalo vášnivú diskusiu

Taylor Swift opäť upútala pozornosť verejnosti, tentoraz nielen svojím vzťahom s Travisom Kelceom na Super Bowle 2025, ale aj štedrým gestom po odovzdávaní cien Grammy. Po afterpárty sa objavilo virálne video, na ktorom speváčka rozdáva prepitné pracovníkom, čo vyvolalo zmiešané reakcie. Kým niektorí tvrdili, že ide o PR ťah, iní obdivovali jej láskavosť a štedrosť. Ako reagovali fanúšikovia a verejnosť na jej čin?

Podľa Pubity sa Taylor Swift opäť ukázala ako štedrá a láskavá osobnosť, ktorá nezabúda na tých, ktorí sa podieľajú na organizovaní významných udalostí, akými sú ceny Grammy. Jej čin rozdávania prepitného sa stal virálnym a hoci vyvolal verejnú diskusiu o jej pravých úmysloch, aj tak si získala pozornosť svojou štedrosťou.

🚨| Taylor Swift tipping the workers as she’s leaving the GRAMMYs!

pic.twitter.com/eVT69wU6ob

— Taylor Swift Updates (@TSUpdating) February 11, 2025