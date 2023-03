Dôchodca na výlete sa prepočítal: Luxusné auto sa zaseklo medzi skalou a betónom, zradila ho navigácia

Šoférske skúsenosti, spoľahlivé auto a smer jazdy zadaný navigáciou, toto všetko hralo nemeckému turistovi do karát. Až do momentu, kedy sa ocitol zaseknutý pri skalnej stene a okrem toho, že zalarmoval miestnych hasičov, si spôsobil aj výrazné škody na drahom vozidle.

Muž z nemeckého Vestfálska si užíval výlet pri rakúskom jazere Wolfgangsee, no len do chvíle, kedy sa so svojím drahým autom zasekol medzi skalnou stenou a betónovým múrikom, ktorý oddeľuje chodník pre peších turistov od jazera, píše CNN Prima News.

Pán vo veku 77 rokov sa vydal na cestu okolo jazera, ktorú mu podľa jeho slov naplánovala navigácia. Na svojom luxusnom aute Alpina B3 Touring, čo je teda vylepšená, výkonnejšia a luxusnejšia verzia áut BMW, sa však ďaleko nedostal. Napriek tomu, že ho okoloidúci upozorňovali, že autá na tejto ceste nevideli a ďalej je cesta pomerne úzka, stále pokračoval ďalej.

Nepomohlo ani 500 koní

Poslednú šancu mal v momente, kedy sa pomaly posúval po naozaj úzkom turistickom chodníku, no stále mal pár metrov na to, aby vycúval preč a predišiel tak zbytočným komplikáciám. K tým však napokon prišlo. Auto sa zaseklo medzi skalou a múrikom. Nepomohlo ani to, keď sa starší pán snažil zapojiť všetkých 500 konských síl svojho luxusného auta, ktorého cena začínala už aj v roku 2016 na úrovni okolo 70 až 90-tisíc eur.

Na pomoc prišli aj dobrovoľní hasiči z blízkej dediny St. Gilgen. Tí museli auto vytlačiť zo skalného zovretia. Neskôr vykonala polícia aj dychovú skúšku, pretože sa im nechcelo veriť, že muž by sa do tejto situácie pustil dobrovoľne triezvy. Skončila však negatívne, čo policajtov ešte viac prekvapilo.

Napokon dostal aj pokutu

Auto bolo výrazné poškodené, ale pojazdné. Policajti však napriek tomu neodporúčali mužovi pokračovať v jazde a neuznali ani tvrdenie, že ho danou cestou poslala navigácia. Výletník tak zakončil deň s poškrabaným autom a pokutou, ktorú mu polícia vystavila za nerešpektovanie dopravných značiek, ktoré zakazujú na daný úsek vjazd áut.