Dobré správy, ZSSK predstavila nové vlaky: Môžu jazdiť rýchlosťou až 160 km/h, premávať budú na týchto tratiach

Hoci predstavuje železničná doprava na Slovensku veľký problém a cestujúci sa neustále sťažujú, dnes pre nich máme dobré správy. Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) totiž pokračuje v modernizácii svojej flotily.

Dnes 15. februára 2024 o 10:30 na železničnej stanici vypravila z Nových Zámkoch prvú zo štyroch nových dvojposchodových jednotiek typu KISS do „ostrej“ prevádzky. Prítomní boli aj zástupcovia Ministerstva dopravy a vedenie spoločností Stadler a ZSSK

Stáli desiatky miliónov

Aj ďalšie dve nové moderné jednotky KISS odviezli dnes svojich prvých cestujúcich. Všetky z nich jazdia na vysoko-frekventovaných tratiach západného Slovenska, z Bratislavy do Trenčína a do Nových Zámkov. Štvrtý vlak bude dodaný neskôr, do novembra 2024.

„Prvýkrát nasadzujeme ucelené jednotky s takouto veľkou kapacitou. Podarilo sa nám na ne zabezpečiť ešte zdroje zo starých eurofondov. Samozrejme, je to aj záväzok do budúcnosti. Chceme modernizovať a zefektívniť celú slovenskú železničnú infraštruktúru, aby sa stala atraktívnou a komfortnou alternatívou k individuálnej automobilovej doprave,“ povedala štátna tajomníčka Ministerstva dopravy SR Denisa Žiláková.

„Moderné vozidlá prinesú našim cestujúcim vysoký komfort a pohodlie a zároveň zvýšia podiel prevádzkyschopných vozidiel na dôležitých dopravných koridoroch. Pomôžu tak k zvýšeniu spoľahlivosti vlakovej dopravy. Tieto moderné súpravy môžu jazdiť rýchlosťou až 160 km/h a ponúkajú viac ako 600 miest na sedenie,” dodal generálny riaditeľ ZSSK Peter Helexa.

Jednotky typu KISS E.MU6 sú moderné, poschodové vlaky. Ponúkajú 611 miest na sedenie, z toho 30 mieste v prvej triede, 552 v druhej a 29 sklopných sedadiel. Disponujú Wi-Fi pripojením, klimatizáciou či moderným akustickým systémom. Taktiež sú prispôsobené na prepravu imobilných cestujúcich a pre bezbariérový prístup z nástupišťa. Ich celková cena bola takmer 77 miliónov eur.