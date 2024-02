Matovič zdieľaľ fotku, ktorou prirovnal Šimkovičovú k zosnulej Martinke z Turca: Ľudí to nabrúsilo, žiadajú úctu k mŕtvej

Igor Matovič vie, ako rozprúdiť vody. A vyzerá to tak, že sa mu to opäť podarilo. Pred niekoľkými hodinami zverejnil na facebooku post, v ktorom prirovnal Martinu Šimkovičovú k Martinke z Turca, ktorá už nie je medzi nami. Viacerí ľudia upozornili na to, že to už nie je vtipné, ale za hranicou.

„Ako by ich jedna mater mala,“ napísal Igor Matovič ku koláži, ktorú zdieľal na sociálnej sieti. Na jednej strane sa nachádza ministerka kultúry Martina Šimkovičová a na druhej Martina Chovancová, ktorá sa na internete preslávila pod prezývkou „Martinka z Turca“.

Niektorým do smiechu nie je

Na príspevok reagovalo takmer 6-tisíc ľudí a namiesto lajkov mu väčšina udelila rehotajúci sa smajlík. No našli sa aj takí, ktorí sa až tak nesmiali. Vzhľadom na fakt, že Martina Chovancová v roku 2016 zomrela.

„Sa vám čudujem komentujúci, že na také dno, kam padol týmto príspevkom, reagujete,“ stojí v jednom z komentárov kritických práve k Igorovi Matovičovi.

„Trocha úcty k ženám a mŕtvym by nezaškodilo. Najprv máte plné ústa človečiny a na druhý deň zo seba urobíte totálneho hňupa, čo sa neštíti otierať ústa o mŕtvu,“ stojí v ďalšom. A podobných reakcií bolo viac. „Toto je trápnosť prvej triedy, vyťahovať fotku a zosmiešňovať niekoho, kto už umrel.“

No druhá časť komentárov sa na memečku napriek tejto skutočnosti dobre zabáva. „Dve Martinky, vkus aj intelekt podobný. Jedna sa upila na smrť, uvidíme ako skončí druhá,“ stojí v komentári, ktorý sa postavil za humor Igora Matoviča.